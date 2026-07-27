Tunisie: Électricité - Les coupures se poursuivront malgré la baisse des températures

Les coupures d'électricité se poursuivront malgré la baisse des températures en raison d'un déficit important de la production électrique, a estimé lundi l'expert en développement et en ressources hydriques, Hussein Rahili.

Intervenant ce lundi 27 juillet 2026 les ondes de Jawhara FM, Rahili a déclaré espérer que les coupures de courant enregistrées cette année ne constituent pas « une simple répétition générale des années à venir ».

Selon lui, la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) n'a plus investi dans la production d'électricité depuis 2019. Il a rappelé qu'avant le 14 janvier 2011, l'entreprise ne rencontrait aucune difficulté à couvrir les besoins du pays en électricité, estimant que la situation actuelle résulte de l'échec des choix et des politiques énergétiques adoptés au cours des dernières années.

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L'expert a également indiqué qu'en 2018, la STEG était en mesure de satisfaire l'ensemble de la demande, y compris durant les périodes de pointe. Il considère toutefois que des décisions prises en 2013 dans le cadre de la stratégie nationale des énergies renouvelables ont conduit la Tunisie à privilégier l'achat direct d'électricité auprès de l'Algérie plutôt que d'investir dans l'approvisionnement en gaz naturel et dans la construction de nouvelles centrales nationales de production.

Évoquant enfin la décision de la STEG d'autoriser officiellement l'installation de batteries de stockage de l'énergie solaire dans les habitations, Hussein Rahili a estimé que cette solution demeure inaccessible pour une grande partie des citoyens. Selon lui, le coût d'une batterie varie actuellement entre 20 000 et 25 000 dinars, un montant qu'il juge prohibitif pour la majorité des ménages.