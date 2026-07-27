Afrique: Corps de production et de construction du Xinjiang - Une coopération de plus en plus élargie avec les pays africains

Le Corps de production et de construction du Xinjiang (XPCC) entretient une coopération depuis 1980 avec les pays africains. Dans le cadre de l'initiative la ceinture et la route, cette coopération ne fait que se renforcer.

Lors de leur rencontre avec les responsables du corps dans l'après-midi du lundi 20 juillet 2026, les journalistes africains se sont intéressés à la coopération entre le corps et les pays africains. Apportant plus d'éclairage sur le sujet, Huang Xiaohu, Directeur adjoint du Bureau des affaires étrangères du Corps a noté que la coopération entre les deux parties date des années 1960 aux années 1980.

Il a indiqué que le Corps a successivement participé à la construction de fermes réalisées dans le cadre de l'aide chinoise en Tanzanie et en Somalie. Ces dernières années, grâce à la plateforme de coopération offerte par l'initiative « la Ceinture et la Route », les échanges entre le Corps et les pays africains n'ont cessé de s'élargir devenant de plus en plus étroits, foi de Mr Huang.

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De ce qu'il a dit, depuis 2023, 18 délégations du Corps se sont rendues dans plusieurs pays africains, notamment en Algérie, en Angola et en Côte d'Ivoire, pour y mener des activités de mise en relation économique et commerciale. En octobre 2025, Zhang Wensheng, membre du Comité permanent du Comité du Parti du Corps et commissaire politique adjoint, a conduit une délégation d'amitié et de coopération du Corps en Algérie et au Maroc. Le mois dernier, Hou Guojun, secrétaire du Comité du Parti et commissaire politique de la 11e Division, a également dirigé une délégation en Côte d'Ivoire et en Angola.

Du côté africain également, des délégations ont également effectué des visites au niveau du Corps de production et de construction du Xinjiang. En 2024 par exemple, le ministre nigérien de la Défense s'est rendu au Corps à la tête d'une délégation. En 2025 également, une délégation de l'Agence malienne pour la promotion de l'industrie, du commerce et des investissements a également effectué une visite au Corps.

Par ailleurs, il y'a un élargissement continu de la coopération humaine et culturelle. Selon le Directeur adjoint du Bureau des affaires étrangères du Corps, les établissements d'enseignement supérieur relevant du Corps, notamment l'Université de Shihezi et l'Université du Tarim, accueillent actuellement 66 étudiants originaires de pays africains tels que la Tanzanie, le Rwanda, le Soudan et le Zimbabwe.

Depuis 2024, 103 participants venus de plusieurs pays, notamment du Mali, de Gambie, d'Algérie et d'Oman, se sont rendus au Corps pour participer à des stages de formation, à des échanges universitaires et à d'autres activités. Il a également souligné un approfondissement constant de la diffusion des technologies agricoles.

A l'entendre, les technologies du groupe Xinjiang Tianye qui figure parmi les entreprises chinoises de premier plan dans le secteur de l'irrigation économe en eau sont aujourd'hui diffusées dans plusieurs pays, notamment au Togo, au Bénin et au Kenya.

Le corps entretient également une coopération avec les pays africains dans le domaine de la construction. Le Groupe de construction du Corps a réalisé des projets de construction dans plus d'une dizaine de pays, notamment au Niger, au Burundi, en République démocratique du Congo et en Côte d'Ivoire.

Il a notamment exécuté au Burundi des projets de réhabilitation des deux petites centrales hydroélectriques de Ruvyironza et de Gikonge, et participé au Niger aux travaux d'aménagement du tronçon routier Filingué-Abala-Sanam, long de 125 kilomètres. Entre 2023 et 2026, il a réalisé au total 122 projets dans plusieurs pays africains, créant chaque année environ 1 000 emplois locaux.

Dans l'ensemble, les responsables du Corps ont noté que la coopération entre le XPCC et l'Afrique a pris un départ solide et affiche une dynamique favorable. À l'avenir, les deux parties entendent s'appuyer sur les avantages géographiques et les atouts en matière d'ouverture de la Zone pilote de libre-échange du Xinjiang pour continuer à approfondir la coopération pragmatique et les échanges avec les pays africains dans les domaines de l'économie et du commerce, de l'agriculture, des infrastructures et des ressources humaines, afin de porter sans cesse les relations amicales entre les deux parties à un niveau supérieur.