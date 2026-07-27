Congo-Kinshasa: Kananga - Les espaces sûrs se multiplient pour encadrer les enfants pendant les vacances

27 Juillet 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

À Kananga, au Kasaï-Central, les espaces sûrs destinés aux enfants connaissent une véritable floraison pendant cette période des grandes vacances.

Mis en place par plusieurs organisations, ces centres offrent aux élèves un cadre sécurisé où se mêlent apprentissage, loisirs et éducation à la citoyenneté. Une initiative saluée par les parents, soucieux de protéger leurs enfants des nombreux risques liés à l'oisiveté.

Rires, chants et jeux rythment le quotidien de dizaines d'enfants réunis dans l'espace aménagé à Lukonga par l'ONG Femme main dans la main pour le développement intégral (FMMDI). Loin des dangers de la rue, les élèves profitent d'activités variées qui allient détente et apprentissage.

Au programme : jeux éducatifs, séances de lecture, sensibilisation à l'hygiène, à la santé, au civisme, aux droits de l'enfant ainsi qu'au vivre-ensemble. Un encadrement qui permet aux enfants de développer leurs connaissances tout en s'amusant.

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« On nous donne de bons enseignements qui peuvent nous aider dans la vie. Et après les enseignements, nous jouons. Ça nous fait plaisir d'être ici », témoigne un enfant participant aux activités.

Au-delà des loisirs, ces espaces remplissent également une mission de protection. Ils contribuent à mettre les enfants à l'abri des violences, des abus et des mauvaises fréquentations auxquelles ils peuvent être exposés pendant les vacances scolaires s'ils jouaient dans la rue. Ils offrent également un environnement favorable à leur épanouissement personnel et au renforcement de leur confiance en eux à travers des enseignements.

Pour Joyce Tshibuabua, encadreuse au sein de cet espace d'enfants de FMMDI, les vacances constituent souvent une période à risque pour les plus jeunes.

« Pendant cette période des grandes vacances, les enfants peuvent être éparpillés. Maintenant, avec cet encadrement, on va les réunir et cela va aider les enfants à ne pas subir les violences », explique-t-elle.

Les parents se réjouissent également de cette initiative. Selon eux, ces espaces permettent aux enfants de passer des vacances utiles et enrichissantes, tout en restant sous la supervision d'éducateurs qualifiés.

Dans une ville où les défis liés à la protection de l'enfance demeurent importants, la multiplication de ces espaces sûrs apparaît comme une réponse concrète aux besoins des familles. En offrant aux enfants un cadre sécurisé pour apprendre, jouer et s'épanouir, ces structures participent à la construction d'un environnement plus protecteur et plus favorable à leur développement.

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