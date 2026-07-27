Congo-Kinshasa: Le Kongo Central doté des moyens pour la protection des forêts et la restauration des savanes

Le Programme d'Investissement pour la forêt et la restauration des savanes (PIFORES) a procédé, samedi 25 juillet à Matadi (Kongo-Central), à la remise d'un important lot d'équipements destinés à ses différentes agences d'exécution dans la province du Kongo Central.

Cette dotation vise à renforcer les capacités opérationnelles des structures impliquées dans la mise en oeuvre des activités de restauration des écosystèmes forestiers et des savanes, de développement des plantations agroforestières et d'accompagnement des communautés locales dans la lutte contre les effets du changement climatique.

Au total, douze agences bénéficiaires ont reçu douze camions de 20 tonnes, douze véhicules tout-terrain, vingt-deux tracteurs équipés de leurs accessoires, soixante-douze motos, trente-quatre tricycles, quarante-huit ordinateurs portables ainsi que des imprimantes et photocopieuses.

Cette remise d'équipements marque le lancement effectif des interventions du PIFORES dans les dix territoires du Kongo Central. Le programme entend ainsi donner aux acteurs de terrain les moyens nécessaires pour mener à bien les projets de restauration des forêts et des savanes, tout en favorisant une gestion durable des ressources naturelles.

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La cérémonie s'est déroulée en présence du gouverneur de province, des autorités provinciales, des responsables du secteur de l'environnement ainsi que des représentants de la société civile. Tous ont salué une initiative appelée à renforcer les actions de préservation de l'environnement et à améliorer les conditions de vie des populations concernées.

Dans son intervention, le ministre provincial de l'Environnement, Alain Mambu, a souligné que le PIFORES va bien au-delà de la simple restauration des écosystèmes. Selon lui, le programme contribuera également à renforcer la résilience des communautés face aux conséquences du changement climatique, tout en créant des opportunités économiques au profit des jeunes et des femmes dans les zones d'exécution des projets.

De son côté, le chef d'antenne provincial du PIFORES, Dieudonné Matondo, a expliqué que ces équipements répondent aux nombreux défis logistiques auxquels faisaient face les agences locales sur le terrain. Leur mise à disposition permettra d'améliorer la mobilité des équipes, d'accroître l'efficacité des interventions et d'assurer un meilleur suivi des activités dans les différentes zones ciblées.

Le coordonnateur national du PIFORES, Clément Vangu Lutete, a pour sa part réaffirmé l'engagement du programme à accompagner durablement les communautés locales. Il a notamment évoqué la mise en oeuvre des plans d'aménagement villageois, le développement des plantations agroforestières et d'autres actions destinées à promouvoir une gestion participative et durable des ressources naturelles.

À travers cette dotation, le PIFORES entend donner un nouvel élan à ses interventions dans le Kongo Central, avec l'ambition de restaurer les écosystèmes dégradés, de renforcer la résilience climatique des populations et de contribuer au développement socio-économique des communautés locales.