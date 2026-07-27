Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux a pris part à l'Assemblée générale de l'Union des magistrats sénégalais (Ums) à Saly ce weekend. Me Moussa Sarr a salué l'initiative de l'Ums qui, à travers cette rencontre, offre un cadre privilégié de réflexion sur l'avenir de notre institution judiciaire. Selon M. Sarr, la justice n'est pas une administration comme les autres. Elle constitue à son avis, l'un des fondements de la République.

«Elle est la gardienne des libertés, la protectrice des droits, l'arbitre des conflits et l'expression concrète de la suprématie de la loi. Sa force conditionne la crédibilité de l'État, son efficacité consolide l'adhésion des citoyens et son indépendance garantit la permanence de l'État de droit. Il ne peut y avoir d'État de droit sans une justice forte », a déclaré le ministre de la Justice.

Moussa Sarr a souligné que cette quête permanente anime pleinement la vision du président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui place la justice parmi les priorités de l'action publique, convaincu qu'il ne peut y avoir d'État de droit fort, de développement durable sans une justice indépendante, efficace, moderne et des magistrats respectés, écoutés et accompagnés.

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«D'ailleurs, cette conviction inspire l'action du Gouvernement. Nous considérons que le renforcement de l'institution judiciaire demeure un investissement stratégique pour la consolidation de l'État de droit, la stabilité de nos institutions, la sécurité juridique des citoyens et l'attractivité économique de notre pays », a-t-il dit.

Moussa Sarr a indiqué que l'État du Sénégal a fait de la consolidation de l'État de droit une orientation majeure de son action. Cette ambition repose, selon lui, sur un principe simple : aucune politique publique ne peut produire durablement ses effets si elle n'est adossée à des institutions crédibles, à une administration performante et à une justice digne de la confiance des citoyens.

«La justice est appelée à jouer un rôle toujours plus déterminant dans la transformation de notre pays. Elle accompagne les mutations économiques, sécurise les investissements et protège nos libertés fondamentales.

Elle participe à la lutte contre la corruption, la criminalité économique, le blanchiment de capitaux, le terrorisme, la cybercriminalité et toutes les formes de délinquance qui fragilisent les fondements de notre société », a expliqué le ministre de la Justice.

A bien des égards, note le ministre, elle représente, le miroir de la qualité de notre gouvernance.

Les attentes de nos concitoyens à l'égard de la justice n'ont jamais été aussi fortes.