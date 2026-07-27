Madagascar: Football - Coupe du pays- FC Rouge décroche sa première étoile

La finale de l'Yas Coupe de Madagascar, version 2026, s'est tenue samedi au stade d'Elgeco Plus. Le trophée a été ravi par FC Rouge.

Premier titre national. Deux clubs de la Pure Play Football League (PFL), FC Rouge et AS Sainte-Anne, tous les deux d'Analamanga, se sont affrontés et ont disputé leur toute première finale de l'Yas Coupe de Madagascar samedi à l'Elgeco Plus Stadium, au By-Pass. FC Rouge a arraché la victoire en s'imposant 3-2 contre AS Sainte-Anne en duel final. L'équipe d'Ivandry a ainsi validé son ticket pour représenter le pays à la Coupe de la Confédération africaine en septembre.

L'équipe de Bongatsara a encore dominé la première période. Daurlin a ouvert le score, l'unique but marqué par l'équipe (22e). En l'espace de cinq minutes, Santatra, dit «Leka», a inscrit le but de l'égalisation (27e). Le score a été à un partout à la pause. Les Rouges ont dominé au retour des vestiaires et ont pris le devant grâce au but signé Abraham, alias Bogosy (54e).

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AS Sainte-Anne a quasi maîtrisé la situation dans la dernière demi-heure du match, mais ses joueurs n'ont pas assuré dans la dernière action dans la surface. L'équipe d'Ivandry a profité d'une contre-attaque rapide sur le côté gauche et le même Bogosy, seul face au gardien de but, a marqué le but du KO (3-1) et a mis son équipe à l'abri (82e). «Nous étions plus chanceux, car l'équipe adverse a dominé à l'entame du match et a ouvert le score», reconnaît le coach des Rouges, Fenosoa Ratolojanahary.

AS Sainte-Anne a poursuivi sa bataille durant les dix dernières minutes et a pu au moins réduire l'écart à la 84e minute. « Nous avons dominé et les joueurs ont voulu être trop parfaits pour faire du spectacle dans la surface au lieu de tirer même de loin à chaque occasion », a regretté l'entraîneur de l'AS Sainte-Anne, Clovis Fesia.

Meilleur joueur

L'auteur du doublé des Rouges, Abraham, a été élu meilleur joueur et l'entraîneur du club vainqueur, Fenosoa Ratolojanahary, a été sacré meilleur entraîneur. L'attaquant de l'US Pro, club D1 régionale à Analamanga, Tommy Andriamamonjy, a reçu le trophée du meilleur buteur avec huit réalisations durant la compétition. Contesté et hué par une partie du public dans les tribunes, le trophée du meilleur gardien de but a été décerné à Michel Ramandimbisoa, dit Toldo, de l'Elgeco Plus, vainqueur en 2025 et éliminé en quarts par AS Sainte-Anne.

Ces lauréats ont reçu un million d'ariary de primes chacun et l'équipe vainqueur a arraché le chèque géant de 25 millions d'Ariary. «Après une compétition marathon, nous allons prendre une petite pause d'une semaine, puis nous reprendrons au sérieux la préparation à notre toute première participation à la Coupe de la Confédération», a confié le coach Feno, ancien Barea et capitaine de la CNaPS Sport. « Comme ont fait tous les autres clubs représentants du pays en Afrique, nous allons renforcer nos éléments, nous allons revoir par poste et on verra bien selon nos failles et besoins », a souligné le technicien.

Le président du club, Hasina Rakotondramiara, a pour sa part précisé que « FC Rouge a été prêt financièrement depuis son engagement à la compétition, mais nous sollicitons tout de même le soutien de toute part, car la mission est de représenter et porter haut les couleurs nationales ».