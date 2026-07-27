Madagascar: Coopération militaire - La Chine et le pays réaffirment leur partenariat

La Chine réaffirme son engagement aux côtés de Madagascar dans le domaine de la défense. Une coopération militaire appelée à se renforcer dans le cadre du partenariat bilatéral.

La coopération militaire entre la Chine et Madagascar était au coeur des célébrations organisées samedi après-midi à l'ambassade de Chine, à Nanisana. Officiellement, la réception marquait le 99e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire de libération de Chine et le 90eanniversaire de la victoire de la Longue Marche. Mais au-delà du caractère commémoratif de l'événement, le partenariat entre les deux pays a occupé l'essentiel des échanges.

Autour du général Ely Razafitombo, ministre des Forces armées, et de quelques membres du gouvernement, des officiers supérieurs de l'armée, de la gendarmerie et de la police ont répondu à l'invitation des autorités chinoises. Leur présence illustre l'importance de la coopération qui s'est progressivement renforcée au fil des années.

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Formation des cadres militaires, partage d'expériences et appui technique : les deux pays multiplient les échanges dans le domaine de la défense. « Nos deux armées partagent une vision commune face aux défis sécuritaires contemporains », a affirmé le général Ely Razafitombo. Selon le ministre, l'expertise chinoise constitue un atout pour la modernisation des Forces armées malgaches. « Grâce à son expérience et à sa technologie, la Chine est un partenaire militaire de choix », a-t-il souligné.

Bilatéralisme

Cette coopération se traduit également par le renforcement des compétences des militaires malgaches. « Des centaines de stagiaires militaires malgaches ont été formés en Chine dans les domaines du commandement, des techniques et de la logistique, contribuant au renforcement autonome et durable des capacités de défense de Madagascar », a indiqué le capitaine de vaisseau-major Qiliang Zhong, attaché de défense à l'ambassade de Chine.

Au-delà du volet militaire, la Chine entend poursuivre son accompagnement de Madagascar dans un cadre plus large. Ji Ping, ambassadeur de Chine, a rappelé que son pays demeure « un compagnon de route et un véritable ami de Madagascar dans sa recherche de l'indépendance et du développement ». Il a réaffirmé la volonté de la Chine d'accompagner le pays dans le processus de Refondation nationale, notamment en soutenant « le renforcement de ses capacités à préserver la paix et la stabilité ».

Les célébrations se sont ainsi transformées en une vitrine des relations sino-malgaches. Plus qu'un hommage à l'histoire militaire chinoise, elles ont mis en avant une coopération que les deux pays souhaitent inscrire dans la durée.