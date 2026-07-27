Madagascar: Rugby à XV - TOP 12 - Cosfa fusille Manjakaray

Le champion en titre ne défendra pas sa couronne en finale du XXL Energy Top 12. Battu par le Cosfa au terme d'une demi-finale à suspense, le FT Manjakaray laisse le trône vacant.

Dans un stade plein à craquer comme un oeuf et une ambiance pleine de suspense au coup de sifflet final, le Club omnisport des forces armées ou Cosfa a créé la sensation en demi-finale du XXL Energy Top 12, hier au stade Makis d'Andohatapenaka. Les militaires ont battu le FT Manjakaray sur le fil (30-28), mettant fin au règne du champion en titre.

Le suspense était total jusqu'aux dernières minutes. Dans une demi-finale particulièrement disputée, le Cosfa a fini par prendre le dessus sur le FT Manjakaray (FTM), au terme d'un scénario à rebondissements. Une victoire qui prend une saveur particulière puisqu'elle élimine le champion en titre et ouvre officiellement la bataille pour la succession, mettant les militaires dans la peau des favoris contre les rugbymen de l'Uscar, tombeurs du club d'Andranomanalina sur le score de 37-35.

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Le coup d'envoi est donné à 12h56, avec une première période complètement débridée. Le FT Manjakaray frappe le premier sur pénalité à la 6e minute (3-0), mais la réponse du Cosfa ne tarde pas, également sur pénalité (3-3, 8e). Dans la foulée, le FTM profite d'une erreur défensive des militaires pour inscrire le premier essai de la rencontre et reprendre l'avantage (10-3). Les joueurs du Cosfa ne paniquent pas et réduisent l'écart sur une nouvelle pénalité (6-10, 10e).

Dans la douleur

Les militaires prennent progressivement le contrôle des débats. Après une touche manquée par le FT Manjakaray, ils inscrivent leur premier essai et passent devant (13-10, 17e), avant d'accentuer leur avance grâce à un drop (16-10, 20e). Mais le match reste totalement indécis. Malgré l'exclusion temporaire de Zhinot côté Cosfa, les militaires conservent leur rythme et marquent un deuxième essai, non transformé, pour mener 21-13. Le FT Manjakaray refuse cependant de céder et mène 25-21 à la pause.

Au retour des vestiaires, les militaires affichent de bonnes intentions, mais plusieurs pertes de balle viennent perturber leur début de seconde période. Le FT Manjakaray en profite pour creuser l'écart sur pénalité et mener 28-21 à la 48e minute.

Le Cosfa se lance alors dans une longue remontée. Une pénalité ramène les militaires à 24-28 à la 57e minute, puis une autre à 27-28 à la 66e. Malgré deux tentatives manquées et une nouvelle perte de balle à la 72e minute, les joueurs du Cosfa continuent d'y croire. Une nouvelle pénalité à la 74e minute leur permet de rester au contact.

Le dénouement intervient à la 78e minute. Les militaires passent finalement devant, 30-28, et parviennent à conserver cet avantage jusqu'au coup de sifflet final. Le Cosfa s'impose dans la douleur et se qualifie pour la finale.