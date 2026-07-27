Madagascar: Laïcité de l'état- La colonel Randrianirina fait une mise au point

27 Juillet 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Ihariana Sarobidy

Le principe de « laïcité de l'État » ne doit pas empêcher le pouvoir public de travailler avec les confessions religieuses. C'est le message qu'a fait passer le colonel Michaël Randrianirina, président de la Refondation, samedi à Morondava, lors de la consécration de monseigneur Jeannot Martial Andrianandrainy, nouvel évêque auxiliaire du diocèse. Devant les fidèles et les autorités réunies à la Cathédrale Maria Manjaka, le colonel Michaël Randrianirina a estimé que le pays a besoin de toutes les forces vives, y compris celles des Églises.

« Nous entendons souvent parler de « laïcité de l'État», mais ici nous voyons bien que l'État a besoin de toutes les confessions religieuses pour aider le pays», a-t-il affirmé. Pour lui, la crise actuelle exige de dépasser les barrières. Loin d'être une remise en cause de la Constitution, cette ouverture serait, selon lui, une nécessité pragmatique pour faire face aux défis sociaux et à la détresse des populations.

Le chef de l'État s'est aussi adressé directement aux chrétiens. Il les appelle à « s'ouvrir au peuple pour qu'il ne soit pas lésé ». Et à l'État de faire de même.

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« Dans cette Transition, ce ne sont pas seulement les choses qu'il faut changer, mais aussi les mentalités », a-t-il conclu.

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