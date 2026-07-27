Madagascar: Douanes - Des véhicules proposés en vente aux enchères à Toamasina

La Direction Générale des Douanes organise une vente aux enchères publiques à Toamasina-Port à partir du lundi 10 août 2026, dès 8 heures du matin. Effectuée par offres sous plis fermés, cette opération porte sur divers biens stockés dans les entrepôts douaniers du port, notamment des véhicules, des équipements électroniques et d'autres.

Pour participer ou connaître les détails des lots proposés, les acheteurs potentiels sont invités à consulter la liste des marchandises, les prix de mise à prix et le cahier des charges qui sont affichés directement dans l'ensemble des bureaux de douane du pays et accessibles sur le portail officiel de l'administration (www.douanes.gov.mg).

La Direction générale des Douanes appelle à la vigilance face à la prolifération des escroqueries en ligne. Elle rappelle qu'en vertu des textes en vigueur, la publicité des ventes aux enchères publiques s'effectue exclusivement par les canaux légaux réglementaires et les médias traditionnels. Elle précise de manière catégorique qu'elle n'utilise en aucun cas le réseau social Facebook pour annoncer ou gérer ses ventes aux enchères.

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Cette mise au point intervient alors que de nombreuses pages frauduleuses usent de faux logos administratifs sur les réseaux sociaux pour pigeonner des usagers crédules en leur promettant des véhicules ou des marchandises saisies à prix bradés. L'administration invite ainsi les usagers à la plus grande prudence et à ne se référer qu'aux canaux officiels.