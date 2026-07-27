Madagascar: Circulation - Les feux éblouissants interdits

Les autorités renforcent la lutte contre l'utilisation de feux non conformes sur les véhicules et les deux-roues. Lors d'une conférence de presse organisée par le Centre de visite technique des véhicules, les responsables ont annoncé qu'un délai de cinq jours était accordé aux usagers pour retirer tous les dispositifs d'éclairage illégaux. Passé ce délai, des sanctions seront appliquées lors des contrôles routiers.

Selon le chef d'escadron Jacques Didier Rakotondramanana, chef du service de la communication du Centre de visite technique, les conducteurs ne sont pas autorisés à utiliser des feux susceptibles d'éblouir les autres usagers de la route. Ces équipements réduisent la visibilité des conducteurs circulant en sens inverse et augmentent les risques d'accident.

Le lieutenant-colonel Rija Alberto Rakotomampianina, chef du service des opérations et des contrôles techniques inopinés sur route, a précisé que les feux à LED ou les lampes stroboscopiques ajoutés après la fabrication du véhicule étaient interdits. Sont notamment concernés les projecteurs installés à l'arrière des camions, les antibrouillards non homologués ainsi que les feux clignotants ou à forte intensité lumineuse. Ces dispositifs, souvent installés en dehors des normes du constructeur, sont jugés dangereux pour la sécurité routière.

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Les responsables ont par ailleurs relevé qu'au moment de la visite technique, les véhicules étaient généralement conformes. Toutefois, certains propriétaires réinstallent par la suite des équipements lumineux interdits, en violation de la réglementation.

Afin de mettre un terme à cette pratique, les usagers disposent de cinq jours pour retirer ces feux non réglementaires. À l'issue de ce délai, les équipes chargées des contrôles routiers procéderont à des verbalisations.

Profitant de la période des vacances scolaires, les autorités ont également appelé les automobilistes et les conducteurs de deux-roues à faire preuve de prudence et de civisme. Elles les invitent à respecter le Code de la route, à adopter une conduite responsable, à utiliser les équipements de protection nécessaires et à veiller au bon état mécanique et technique de leurs véhicules.

Les autorités rappellent enfin que le respect des règles de circulation et la vigilance de chaque usager restent essentiels pour prévenir les accidents. Leur message est sans équivoque: « La vie n'a pas de prix. »