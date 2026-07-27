Madagascar: Baskettball 5x5 - U18 - Les jeunes Ankoay écrasent la Namibie

Les Ankoay n'ont laissé aucune chance à la Namibie en s'imposant avec autorité 115 à 31 (29-10, 29-10, 32-4, 25-7), grâce à une domination collective dans tous les secteurs du jeu.

Les jeunes Ankoay ont parfaitement lancé leur campagne aux éliminatoires de l'Afrobasket U18, qui se jouent actuellement au Sunrise Sports Club de Harare, au Zimbabwe, en signant une démonstration face à la Namibie.

Dès l'entame, les protégés de Tojo Hery Rasamoelina, Head Coach des jeunes Ankoay, ont imposé un rythme infernal, étouffant totalement leurs adversaires. Plus agressifs en défense et efficaces en attaque, les Malgaches ont rapidement creusé l'écart pour mener 29-10 à la fin du premier quart-temps.

La physionomie de la rencontre n'a pas changé dans le deuxième acte. Les Ankoay ont continué à multiplier les interceptions, à dominer le rebond et à profiter de chaque perte de balle namibienne pour inscrire des paniers faciles. Le deuxième quart s'est soldé sur le même score (29-10), permettant à Madagascar de rejoindre les vestiaires avec une confortable avance de 58 à 20.

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Au retour des vestiaires, les Malgaches ont encore élevé leur niveau de jeu. La défense est devenue quasiment infranchissable et la Namibie n'a inscrit que quatre petits points durant le troisième quart-temps. De leur côté, les Ankoay ont déroulé leur basket collectif pour inscrire 32 unités et porter le score à 90-24 avant les dix dernières minutes.

Le dernier quart n'a été qu'une formalité. Malgré une large avance, les jeunes Malgaches ont conservé la même intensité jusqu'au buzzer final pour s'imposer sur le score sans appel de 115 à 31, soit un écart de 84 points.

Une démonstration collective

Cette victoire repose avant tout sur une prestation d'ensemble remarquable. Madagascar a affiché une adresse de 56,2 % aux tirs (50 réussites sur 89), dont 77,2 % à deux points (44/57). Les Ankoay ont également dominé le secteur intérieur avec 46 rebonds, contre seulement 20 pour les Namibiens, tout en distribuant 24 passes décisives et en provoquant 25 interceptions, preuve de leur énorme pression défensive.

Sur le plan individuel, Ndriana Tsiriniaina Fandresena Yoann termine meilleur marqueur avec 24 points, grâce à une impressionnante réussite de 11 tirs sur 13. Thesbson Matazaky Raolompanantena ajoute 14 points, tandis qu'Emerick Raveloarison inscrit 13 unités. Tsiory Ulrick Rakotozafy et Nathan Andraina Pelimaro Rakotomanga apportent chacun 12 points, illustrant la profondeur du banc malgache. Au total, onze joueurs ont participé à la marque.

Solofohery Angelot Razafiarivony, directeur technique national de la Fédération malagasy de basketball, qui accompagne la délégation au Zimbabwe, donne son avis : « Les jeunes Ankoay ont dominé le match sur le plan physique. » Il a également souligné le changement de programme à la dernière minute, retardant d'une heure le match Madagascar-Namibie. Madagascar défie le pays hôte ce jour.