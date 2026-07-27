Madagascar: Recensement - L'identité biométrique atteint le cap de six millions d'individus

Plus de six millions de Malgaches sont déjà enregistrés, contre un objectif initial de deux millions fixé pour la première phase. La première phase de l'enregistrement biométrique des citoyens âgés de 18 ans et plus a été évaluée lors d'un atelier organisé pendant deux jours à l'hôtel Carlton Anosy.

Menée d'avril à juin, l'opération a largement dépassé les attentes des autorités. Alors que l'objectif était d'atteindre deux millions d'inscriptions en trois mois, plus de six millions de Malgaches ont finalement été enregistrés.

Cette rencontre a permis de dresser le bilan de cette première étape et d'identifier les points à améliorer pour les prochaines campagnes. Les responsables ont notamment évoqué les difficultés rencontrées sur le terrain afin d'optimiser le dispositif.

Pour le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, cette opération s'inscrit dans la modernisation de l'état civil à Madagascar. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation Hanitra Velonjara Tiaray Rakotonandrasana a rappelé l'importance de disposer d'une identité légale, considérée comme une base pour la mise en place du registre national numérique de la population.

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Une deuxième phase de l'enregistrement biométrique est déjà en préparation. Elle sera accompagnée par le projet DECIM, financé par le Groupe de la Banque mondiale, afin de poursuivre le développement du système d'identification nationale.