Madagascar: Tennis - Coupe davis 2026 - Le pays accède au Groupe IV

Madagascar retrouve le Groupe IV de la Coupe Davis. Les Akomba ont validé leur montée grâce à une victoire 2-1 contre le Gabon en play-off, au terme d'une campagne maîtrisée.

La Coupe Davis sourit enfin au tennis malgache. Après plusieurs tentatives infructueuses, Madagascar a décroché sa promotion en Groupe IV pour l'édition 2027, à l'issue de son parcours dans le Groupe V disputé à Brazzaville. Une montée qui récompense plusieurs années de travail et permet à la sélection nationale de retrouver un niveau qu'elle avait quitté depuis plusieurs saisons.

La campagne s'est achevée sur une victoire décisive contre le Gabon, 2-1, en play-off pour la montée. Madagascar avait auparavant réussi un parcours solide lors de la phase de groupes. Valentin Rakotondrasoa a ouvert le bal en dominant Yabets Kebede, 6-0, 6-2, avant qu'Antso Rakotondramanga ne s'impose face à Abdella Nedim Mohammed, 6-0, 6-1. En double, Lucas Andriamasilalao et Valentin Rakotondrasoa ont également pris le dessus sur la paire éthiopienne, 6-1, 6-1.

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La deuxième rencontre a confirmé la dynamique. Lucas Andriamasilalao a dominé Mahfoudh Sleimane 6-0, 6-0, tandis que Valentin Rakotondrasoa a battu Mohamed Lemine Bial 6-1, 6-0. Le double malgache, composé de Lucas Andriamasilalao et Valentin Rakotondrasoa, a ensuite remporté son match 6-1, 6-0. De quoi aborder les demi-finales avec confiance.

Beaucoup d'émotions

Madagascar a alors poursuivi son sans-faute. Valentin Rakotondrasoa s'est incliné face à Herve Antchandie, 3-6, 3-6, mais Antso Rakotondramanga a remis les siens sur les rails en dominant Lyold Obiang Ondo, 6-0, 6-2. Le double a finalement offert la qualification aux Malgaches, Lucas Andriamasilalao et Antso Rakotondramanga venant à bout de la paire gabonaise après un combat très disputé, 2-6, 7-6, 6-2.

Depuis sa première participation à la Coupe Davis, en 1997, Madagascar a principalement évolué dans le Groupe III. Une première montée en Groupe II avait été obtenue en 2012, après une rencontre disputée à Madagascar face au Luxembourg, à l'ACSA. Battue lors de cette confrontation, la sélection avait ensuite retrouvé le Groupe III.

L'histoire s'est répétée en 2014, lorsque l'équipe composée de Tony et Rija Rajaobelina, Antso Rakotondramanga et Lofo Ramiaramanana avait remporté le tournoi du Groupe III au Caire, en battant l'Algérie en finale. Cette victoire avait permis à Madagascar de retrouver le Groupe II en 2015. La sélection s'était alors inclinée 1-3, encore une fois face au Luxembourg. En 2016, elle est descendue en Groupe III, puis Madagascar a accueilli l'événement à Ankatso. Résultat : la sélection est remontée en Groupe II dès 2017.

La crise sanitaire liée au Covid-19 a interrompu la compétition en 2020, tandis que Madagascar n'a pas participé aux éditions de 2021 et 2022. À son retour en 2023, la sélection a dû repartir du groupe V en raison de ces deux années d'absence. Elle y a évolué en 2023, 2024, 2025 et 2026, avant de décrocher enfin sa montée pour 2027.

Ancien capitaine de la sélection de 2023 à 2025, Dina Razafimahatratra ne cache pas sa satisfaction.

« Je suis particulièrement fier de la prestation de nos joueurs après leur victoire 2-1 contre le Gabon. J'ai ressenti beaucoup d'émotion lorsque j'ai reçu, vers minuit, un appel WhatsApp d'Antso et de Lucas depuis leur chambre d'hôtel, après ce gros combat. Ils m'ont crié : "On l'a enfin fait, Dina ! Notre victoire, c'est aussi la tienne." Nous avons tellement tenté d'accéder au groupe IV avec ces mêmes joueurs et, finalement, nous avons obtenu cette promotion. Je suis donc heureux pour notre sélection nationale. »