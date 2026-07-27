Madagascar: Slalom - Championnat du pays - Troisième victoire consécutive pour Juan Rakotojohary

Tovonen Jr confirme son statut de favori au « Slalom Vovoka », comptant pour la 3e manche du championnat de Madagascar des slaloms et courses de côte sur piste en terre, qui s'est déroulée ce week-end à Imerintsiatosika.

Et de trois. Le jeune pilote du club Firaisana Malagasy Mpanao Sport Automobile sy Moto (FMMSAM), quadruple champion de Madagascar, Juan Rakotojohary, alias Tovonen Jr, au volant d'une Clio Motul, reste intouchable. Juan, cette fois aux commandes d'une Renault Clio Motul M11, a décroché sa troisième victoire d'affilée lors du « Slalom Vovoka » de samedi et dimanche, qui compte pour la troisième manche du championnat de Madagascar des slaloms et courses de côte sur circuit en terre à Imerintsiatosika. Tovonen Jr avait déjà remporté la victoire lors des deux premières manches à Volomborona, à Imerinkasinina, mi-avril et début juin.

Juan a réalisé un sans-faute à l'issue des trois manches au programme. Le pilote du FMMSAM a signé le meilleur temps de la piste A, longue de 1,500 km, au deuxième passage (1.49,67), le scratch sur la piste B au deuxième passage (1.49,96) et celui de l'épreuve nocturne du samedi au premier passage (1.49,77). Juan Rakotojohary a été à la fois vainqueur au classement général, toutes catégories confondues, en classe M11 et dans la catégorie des jeunes.

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Tovonen Jr a confirmé sa victoire lors du premier Slalom Vovoka de l'an passé en réalisant un cumul de 5.29,40.

Confirmation

Boutax, de son vrai nom Andy Randriamanga, du FMMSAM, sur une Peugeot 206, occupe la deuxième place au général et en M11. Son meilleur temps sur la piste A a été de 1.53,33, et sur la piste B de 1.52,67. Son meilleur chrono de la manche de nuit a été de 1.57,57. Boutax a terminé à 0.14,17 de Juan au cumul.

L'ancien champion de rallye, Mickaël Rabesaotra, dit KMickaz, du club AM Go Janga, au volant d'une Peugeot 206 M11, complète le podium au classement général et de la classe M11. KMickaz a réalisé comme meilleur temps sur la piste A : 1.53,93 et sur la piste B : 1.53,17. Son meilleur temps lors de la manche de nuit a été de 1.58,30.

Le jeune pilote de l'AM Go Janga, Tiary Evan Rabesaotra, sur Peugeot 207, termine au pied du podium, premier de la classe M12 et des catégories Espoir et Rookie. Tovohery Rakotojohary, sur Clio Tsotra M11, finit à la cinquième place du classement général. Randy Ritchianah Rakotoarizaka, du club TMF Rally, au volant d'une Peugeot 106, termine quatorzième mais est sacrée vainqueure en M9 et de la catégorie féminine. La victoire de la classe M10 est revenue à Hugo Laza Andrianizahana, de l'AM Go Janga, sur une Citroën Saxo. La prochaine, et quatrième manche, aura lieu les 26 et 27 septembre.