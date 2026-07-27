Madagascar: Demi-Finales - L'Uscar gagne son pari

L'Union Sportive et Culturelle d'Antananarivo-Renivohitra (Uscar) a validé son billet pour la finale du XXL Energy Top 12 en s'imposant face au Club Étoile d'Andranomanalina (CEA), 37-35, dimanche au stade Makis d'Andohatapenaka. Elle affronte le club de Cosfa en finale.

Pour le CEA, la déception est grande. Les supporters du club d'Andranomanalina espéraient voir leur équipe franchir une nouvelle étape et disputer, pour la première fois, une finale de l'élite.

Dès les premières minutes, les joueurs d'Andranomanalina imposent leur présence dans les phases de conquête. Les deux premières mêlées ne permettent toutefois pas au CEA de concrétiser sa domination. Une pénalité accordée au CEA n'est cependant pas convertie. Quatre minutes plus tard, l'Uscar bénéficie à son tour d'une pénalité, également manquée.

Après une longue phase de conquête, les joueurs de l'Uscar inscrivent le premier essai, transformé, à la 15e minute (7-0). Une nouvelle pénalité à la 22e minute porte l'écart à 10-0. Les joueurs de l'Uscar poursuivent leur domination et inscrivent un deuxième essai à la 34e minute, transformé dans la foulée (17-0).

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Fin du match irrespirable

Le CEA réagit enfin. Un essai transformé à la 36e minute permet aux joueurs d'Andranomanalina de réduire l'écart à 7-17. À la pause, l'Uscar conserve donc une avance confortable.

Au retour des vestiaires, l'Uscar frappe rapidement. Un nouvel essai après un temps fort de deux minutes permet aux joueurs de creuser l'écart (24-7, 45e). Le CEA ne renonce pas et répond par un essai à la 52e minute (14-24). Une pénalité de l'Uscar à la 55e, puis un nouvel essai à la 56e, portent le score à 32-14.

Loin d'abdiquer, le CEA se lance dans une spectaculaire remontée. Un essai à la 62e minute réduit l'écart à 21-32, avant qu'un nouveau temps fort ne soit récompensé par un autre essai à la 66e (28-32). Le suspense est total. L'Uscar reprend de l'air à la 72e avec un nouvel essai (37-28), mais le CEA revient encore à deux points à la 79e minute (35-37).

Les dernières secondes sont irrespirables, mais l'Uscar tient bon et décroche sa qualification pour la finale. « Comme nous l'avons évoqué vendredi à la presse, nous voulions museler les deux joueurs rapides du CEA. C'est une victoire collective, construite sur la solidarité de tous et l'utilisation de notre puissance physique », souligne Anthony Razafindratsimba, capitaine de l'Uscar.

Du côté du CEA, le regret domine. « Nous avons manqué d'agressivité durant la première période », reconnaît Falisoa Narindra Rakotondrainibe, coach du club. Dans un match bien géré par des arbitres centraux venant du Zimbabwe, Tinashe Kamwenje pour Uscar-CEA et Madjidi Abdoul de Mayotte pour Cosfa-FTM, les acteurs sur le terrain ont accepté toutes les décisions, même si les deux matchs ont été très tendus.