Madagascar: Baskettball 3X3 - Nation leagues - Les Ankoay filles finissent vice-championnes

La FIBA 3x3 Nations League U23 Afrique, Conférence Sud, s'est achevée dimanche à Gaborone, au Botswana, au terme de cinq « stops », nom donné aux différentes étapes du circuit. Madagascar repart avec un bilan encourageant dans les deux catégories. Les Ankoay féminines se classent deuxièmes au classement général avec 430 points, derrière l'Égypte, créditée de 450 points. Les garçons terminent, quant à eux, à la troisième place avec 380 points, derrière l'Algérie, première avec 460 points, et l'Égypte, deuxième avec 450 points.

Les basketteuses malgaches ont affiché une remarquable régularité tout au long de la compétition. Après une troisième place lors du premier stop, elles ont terminé deuxièmes aux deuxième et troisième étapes avant d'enchaîner deux victoires lors des quatrième et cinquième stops. Ce parcours leur permet de devancer l'Angola, troisième avec 380 points, et de confirmer leur progression sur la scène continentale.

Chez les garçons, les Ankoay ont également livré une solide prestation. Troisièmes lors des deux premiers stops, puis quatrièmes au troisième, ils ont retrouvé le podium en terminant deuxièmes du quatrième stop, avant de remporter le cinquième. Cette victoire leur permet de décrocher la troisième place du classement général et de rivaliser avec les meilleures nations de la conférence.

Les filles montent en puissance

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le bilan des cinq stops met en évidence la montée en puissance des représentants malgaches. Les Ankoay féminines ont remporté les deux dernières étapes, les quatrième et cinquième stops, démontrant leur capacité à élever leur niveau au fil de la compétition. De leur côté, les garçons se sont imposés lors du cinquième stop, récompensant ainsi leurs efforts après plusieurs places d'honneur.

« La relève est en marche, mais il faut que les Ankoay améliorent leur rendement au tir », confie Harifidy Manantsoa, supporter des Ankoay en basketball 3x3.

Cette campagne confirme le potentiel du basketball 3x3 malgache chez les moins de 23 ans. Face à des adversaires de référence comme l'Égypte, l'Algérie, l'Angola ou encore le Botswana, les sélections nationales ont su rivaliser avec constance.

Cette deuxième place des filles et cette troisième position des garçons constituent des signaux positifs pour l'avenir, alors que Madagascar poursuit son développement dans une discipline où il figure parmi les nations africaines les plus compétitives.