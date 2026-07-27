Madagascar: Baskettball - All star camp 2026 - Océane Rasata poursuit son rêve à Chicago

Le rêve continue de s'écrire en lettres majuscules pour Océane Rasata-Andriamasy. Après Kigali, la jeune basketteuse malgache met désormais le cap sur Chicago, aux États-Unis. Elle fait partie des 40 jeunes joueuses sélectionnées par la NBA, la WNBA et la FIBA pour participer au Women's Basketball Without Borders (BWB) All-Star Camp 2026, organisé du 24 au 26 juillet dans le cadre du WNBA All-Star 2026. Une nouvelle étape prestigieuse pour celle qui représente aujourd'hui l'un des grands espoirs du basket-ball féminin malgache.

Cette sélection vient récompenser une progression constante. En 2022, Océane s'était déjà illustrée en remportant le championnat de Madagascar U14 avec MB2ALL. Elle avait également été désignée meilleure joueuse et meilleure marqueuse de la compétition, avec un total de 120 points. Quelques années plus tard, son talent l'a propulsée sur la scène continentale. En août 2025, elle était la seule représentante malgache au Basketball Without Borders Africa Camp de Kigali, au Rwanda, qui réunissait les meilleurs jeunes talents africains de moins de 18 ans.

L'expérience de Kigali a visiblement servi de tremplin. Océane avait alors l'occasion de côtoyer des entraîneurs et des figures issues de la NBA, de la WNBA et de la FIBA, dans un environnement destiné à perfectionner les qualités techniques, physiques et mentales des jeunes joueuses.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Son objectif affiché était déjà de poursuivre sa progression, de représenter Madagascar au plus haut niveau et, à terme, d'intégrer une académie ou un club professionnel à l'étranger.

À Chicago, le défi prend une dimension encore plus internationale. Durant trois jours, la Malgache évolue aux côtés de jeunes talents venus du monde entier. Au programme : des entraînements de haut niveau, des compétitions de 3x3 et de 5x5, des concours d'adresse ainsi que des activités consacrées au leadership. Une occasion unique également de s'imprégner de l'univers du WNBA All-Star 2026.

« Le camp de trois jours m'a appris beaucoup de choses. Il faut savoir tout faire sur le terrain. On ne peut pas se permettre de négliger quoi que ce soit, car la moindre négligence est très pénalisante face aux meilleures sur le terrain », confie Océane.