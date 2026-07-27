Afrique: Judo - ChampionnatD'Afrique juniors - Alice Randrianjohany en bronze

Un podium supplémentaire. L'expatriée de France, Alice Amoussatou Randrianjohany, s'offre une deuxième médaille de bronze au championnat d'Afrique juniors à Casablanca, au Maroc, après celle obtenue par Hasimbola Wilan Saïd à la Coupe d'Afrique des cadets des -81 kg.

Engagée dans la catégorie des moins de 78 kg, Alice Randrianjohany s'est imposée lors du combat pour la médaille de bronze face à la Marocaine Malak Lahhal, médaillée d'or de l'Open juniors de Tunis en février. Elle s'était inclinée en demi-finale face à l'Ivoirienne Bah Lou Carlie, médaillée d'or de l'Open de Johannesburg en juin. Exemptée du premier tour, la Malgache avait battu la Marocaine Saïda Edbali dès son entrée en lice, en quarts de finale.

Le judoka du Family Judo d'Antsirabe, Kevin Emilson Ralevazaha, chez les -66 kg, a échoué de peu aux portes du podium. Kevin s'est incliné devant l'Égyptien Mostafa Hamada en finale pour le bronze après sa défaite en demi-finale face à l'Algérien Mohamed Amine Degouah, champion d'Afrique des cadets en 2025. Exempté du premier tour, Kevin avait défait en 8es le Burkinabè Guinko Saydou, puis avait battu le Nigérien Abdou Issoufou en quarts.

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Deux autres combattants ont été éliminés dès leur premier combat respectif. Chez les -90 kg, Rickey Jayson Saïd n'a pas fait le poids, battu par ippon par le Sénégalais Chamissidine Diouf Cheikh. Aina Mevasoa Rakotonandrasana, chez les -57 kg, a, quant à elle, été éliminée par ippon en 8es par la Burundaise Ghyslaine Mpawenimana.