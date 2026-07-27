Madagascar: Danses sportives- Spectacle - Dih'Art revisite le patrimoine malgache

27 Juillet 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

L'école et club de danse Dih'Art, qui célèbre cette année son 25e anniversaire ainsi que les 30 ans de carrière de son fondateur, Rijamanitra Rakotoarisoa, marquera ces années consacrées au développement de la discipline par un événement inédit : un grand spectacle intitulé « Voyage dans le temps ».

Le spectacle s'étalera de 14h à 18h le 2 août au CCI à Ivato. L'événement retracera les trente ans de passion et d'expérience du président actuel de la Fédération malgache de danses sportives, Rijamanitra Rakotoarisoa.

« Au programme, il y aura un spectacle retraçant l'histoire du rock'n'roll à la kizomba, en passant par les danses de salon comme la valse, la bachata et toutes les danses latines », lance le directeur technique national, France Roddy Tsialiva.

Rija, connu pour son rock'n'roll stylé, va également présenter des patrimoines malgaches innovés dans le but de mettre en exergue la valeur des danses traditionnelles. « Nous allons vous faire découvrir le Tsapiky et le Mangaliba revisités. »

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Dih'Art invite également l'assistance à participer à une séance de danses libres. L'école de danse Dih'Art se consacre depuis sa création à l'éducation des enfants de 4 à 15 ans par la danse, le chant, le théâtre et le mannequinat, baptisée « Rising Stars ».

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