Ile Maurice: La Banque de Maurice privilégie la prudence face à un environnement sous tension

La Banque de Maurice (BoM) a choisi la prudence. Son rapport de politique monétaire de juin 2026, publié récemment sur son site, confirme un changement de ton amorcé depuis plusieurs mois : la priorité est désormais de préserver la stabilité des prix et d'empêcher un retour de l'inflation, même si cela implique un ralentissement de l'activité économique à court terme.

Ce document intervient dans un contexte particulièrement délicat. L'économie mauricienne continue d'afficher une certaine résilience, mais elle fait face à des risques extérieurs de plus en plus importants. Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient, la volatilité des prix de l'énergie, les perturbations des chaînes d'approvisionnement et le ralentissement de la croissance mondiale compliquent considérablement la conduite de la politique monétaire.

Dans ce contexte, la BoM envoie un message clair : la stabilité des prix demeure la condition essentielle d'une croissance économique durable.

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Le premier enseignement du rapport est que les pressions inflationnistes se sont quelque peu atténuées par rapport aux pics observés ces dernières années. L'inflation globale est revenue autour de 4 %, un niveau nettement inférieur aux sommets enregistrés après la pandémie et les différents chocs internationaux. Pour autant, la Banque refuse de crier victoire. Selon elle, les risques demeurent orientés à la hausse. La flambée potentielle des prix du pétrole, les coûts du transport maritime, les tensions commerciales internationales ou encore les effets des conflits géopolitiques pourraient rapidement raviver les tensions sur les prix. En d'autres termes, l'inflation est aujourd'hui mieux maîtrisée, mais elle reste vulnérable aux chocs extérieurs. Pour une petite économie ouverte comme Maurice, fortement dépendante des importations, ces facteurs échappent largement au contrôle des autorités locales.

Relèvement du taux directeur

Le rapport justifie également la décision du comité de politique monétaire, prise en mai, d'augmenter le taux directeur de 4,50 % à 4,75 %. Cette hausse de 25 points de base constitue avant tout une mesure préventive destinée à éviter un dérapage futur de l'inflation plutôt qu'une réponse à une inflation déjà installée.

La Banque estime qu'un maintien de conditions monétaires relativement restrictives permettra d'ancrer les anticipations inflationnistes. L'objectif est d'éviter que les ménages, les entreprises ou les investisseurs n'anticipent une nouvelle hausse durable des prix, ce qui alimenterait à son tour l'inflation.

Cette approche traduit une politique monétaire résolument préventive plutôt que corrective. Toute la difficulté réside précisément dans cet arbitrage. Car des taux d'intérêt plus élevés permettent généralement de ralentir l'inflation, mais ils augmentent également le coût du crédit. Les entreprises hésitent davantage à investir, les ménages reportent certains achats et le rythme de la consommation peut ralentir.

La Banque reconnaît implicitement ce risque. Néanmoins, elle considère qu'une inflation durablement élevée représenterait un danger encore plus important pour l'économie mauricienne. Le message est donc que quelques sacrifices à court terme sont préférables à une perte durable du pouvoir d'achat et de la crédibilité monétaire. Autre axe majeur du rapport : la gestion de la liquidité du système bancaire. Depuis plusieurs années, les banques commerciales disposent d'importants excédents de liquidités. Cette situation peut réduire l'efficacité de la politique monétaire si les taux du marché ne suivent plus correctement les décisions du comité de politique monétaire.

La Banque indique ainsi qu'elle poursuivra ses opérations afin d'absorber une partie de ces liquidités excédentaires et de maintenir les taux d'intérêt du marché monétaire proches du taux directeur. Il s'agit d'un aspect souvent méconnu du grand public, mais essentiel au bon fonctionnement de la transmission de la politique monétaire.

Le rapport souligne également que le secteur bancaire mauricien demeure solide. Les établissements disposent de niveaux de capitalisation satisfaisants et conservent des réserves de liquidités suffisantes pour absorber d'éventuels chocs économiques. Les exercices de simulation réalisés par la Banque montrent que le système financier resterait résilient même dans des scénarios défavorables.

Cette solidité constitue un élément rassurant dans un contexte international marqué par une forte incertitude. Toutefois, la BoM reste attentive aux risques pouvant affecter le crédit, la qualité des actifs bancaires et les mouvements sur le marché des changes.

Sans annoncer de changement majeur dans sa stratégie de change, la Banque rappelle qu'elle continuera à surveiller attentivement le marché des devises. Pour le pays, le taux de change revêt une importance particulière. Une dépréciation trop rapide de la roupie renchérit immédiatement les importations, notamment le carburant, les produits alimentaires et les biens intermédiaires utilisés par les entreprises. À l'inverse, une appréciation excessive pourrait pénaliser la compétitivité des exportateurs et du secteur touristique. L'objectif reste donc de préserver des conditions de marché ordonnées sans cibler un niveau précis de la monnaie nationale.

Une politique dictée par l'incertitude mondiale

Le rapport insiste à plusieurs reprises sur le fait que les principaux risques proviennent désormais de l'extérieur. Les conflits géopolitiques, les tensions commerciales, la volatilité des marchés énergétiques et le ralentissement de l'économie mondiale rendent les prévisions particulièrement difficiles.

Dans ce contexte, la Banque privilégie une approche fondée sur les données data dependent. Autrement dit, les prochaines décisions de politique monétaire dépendront de l'évolution de l'inflation, de la croissance, du marché des changes et des développements internationaux, plutôt que d'un calendrier prédéfini.

Au-delà des chiffres, le rapport met en évidence les défis auxquels sera confrontée la BoM. Le premier consiste à maintenir l'inflation sous contrôle sans étouffer la reprise économique. Le second est de préserver la confiance dans la roupie dans un environnement international instable. Le troisième est d'assurer une transmission efficace de la politique monétaire malgré les importantes liquidités présentes dans le système bancaire. Enfin, la Banque devra également accompagner les efforts de redressement budgétaire engagés par le gouvernement sans compromettre son indépendance ni son objectif principal de stabilité des prix.

Au final, ce rapport de politique monétaire de juin marque une continuité dans l'orientation adoptée par la BoM. L'institution considère que le plus grand danger serait de relâcher trop rapidement sa vigilance face à l'inflation. Son choix est donc celui de la prudence : maintenir une politique suffisamment restrictive pour préserver la stabilité des prix, tout en restant prête à ajuster rapidement sa stratégie si les risques internationaux venaient à évoluer.