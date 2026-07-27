Ile Maurice: Maneesh Gobin convoqué «under warning» par la FCC

27 Juillet 2026
L'Express (Port Louis)
Par Vilorsha Armoogum Rishi Etwaroo

L'ancien Attorney General, Maneesh Gobin, s'est présenté ce lundi 27 juillet au siège de la Financial Crimes Commission (FCC), à Réduit, après avoir été convoqué dans le cadre de l'enquête portant sur l'attribution du contrat d'approvisionnement en carburant impliquant Mercantile & Maritime Group (MMG).

À son arrivée, il était accompagné de ses avocats, Me Chetnah Bundhoo et Me Avineshwur Dayal. Interrogé par la presse avant son audition, l'ancien ministre a confirmé avoir reçu sa convocation à son domicile par service de livraison «express».

Avec une pointe d'humour, Maneesh Gobin a déclaré : «Dans la lettre, il est écrit : You are kindly requested to attend. Mo pe attend parski mo very kind.» Il a indiqué qu'il répondait ainsi à la demande formulée par la FCC dans le cadre de ses investigations.

Cette nouvelle audition s'inscrit dans la vaste enquête menée par la FCC sur les circonstances entourant l'octroi du contrat pétrolier associé à MMG. Plusieurs personnalités ayant occupé des fonctions gouvernementales ou administratives de premier plan ont déjà été entendues par les enquêteurs dans cette affaire.

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