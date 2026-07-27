Ile Maurice: Des hausses salariales et de nouvelles mesures pour les employés de Velogic

Après plusieurs séances de négociations, la Private Sector Employees Union (PSEU), affiliée à la General Workers Federation (GWF), et la direction de Freeports of Mauritius Ltd (Velogic) sont parvenues à un accord collectif en fin de semaine dernière. Une première depuis que les quelque 60 employés de l'entreprise sont représentés par ce syndicat.

Menées par les négociateurs syndicaux Sharvin Sunassee et Ashvin Gudday, les discussions ont abouti à une série d'améliorations portant aussi bien sur la rémunération que sur les conditions de travail. Parmi les principales avancées figure une augmentation salariale de 14 % répartie sur trois ans, accompagnée d'un one-off payment. Plusieurs allocations ont également été revues à la hausse, notamment celles liées aux repas, à l'assiduité et à la fidélité au sein de l'entreprise (long service).

Pour Ashvin Gudday, ces négociations se sont déroulées dans un contexte marqué par la hausse continue du coût de la vie, rendant les discussions particulièrement importantes pour les salariés. Selon lui, une négociation collective permet d'assurer une meilleure redistribution de la richesse créée par les travailleurs et d'aller au-delà de la simple compensation salariale annuelle. «La compensation salariale ne suffit pas. Avec la cherté de la vie qui continue d'augmenter, il est nécessaire d'obtenir un surplus afin d'améliorer le pouvoir d'achat des employés», explique-t-il.

Au-delà des aspects financiers, les deux parties se sont également entendues sur plusieurs mesures visant à améliorer les conditions de travail, la sécurité, la santé et le bien-être des employés. Des engagements ont ainsi été pris pour offrir un environnement de travail plus favorable.

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Le syndicat souligne également avoir privilégié une approche participative tout au long du processus. Les travailleurs ont été régulièrement informés de l'évolution des discussions et consultés avant la ratification de l'accord. Pour la PSEU, cette première convention collective constitue une étape importante dans les relations entre les salariés et la direction de Velogic.