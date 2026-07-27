Ile Maurice: Le 40 km/h retiré sur plusieurs bretelles d'autoroutes

Face aux nombreuses critiques des automobilistes concernant les réductions soudaines à 40 km/h sur les bretelles d'accès et de sortie des autoroutes M1, M2 et M3, le ministère des Transports terrestres a lancé une révision technique complète du régime actuel des limitations de vitesse. L'objectif affiché est de concilier sécurité routière et fluidité de la circulation.

Dans une déclaration officielle, le ministre des Transports terrestres, Osman Mahomed, a rappelé que la limitation à 40 km/h sur les voies de convergence, de divergence, d'accélération et de décélération est en vigueur «depuis plus de dix ans», soit bien avant son arrivée au ministère. Il a toutefois souligné que cette mesure «n'était fondée ni sur des normes d'ingénierie reconnues, ni sur une base légale en vigueur».

Cette révision intervient dans un contexte marqué par l'introduction prochaine du Penalty Points System, qui prévoit l'attribution de points d'inaptitude pour les excès de vitesse, en complément des amendes déjà existantes. Le ministre a tenu à préciser que «les amendes n'ont pas été augmentées», tout en assurant que les inquiétudes des usagers ont été prises en considération.

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Le Traffic Management & Road Safety Unit (TMRSU) a ainsi été chargé de mener, avec effet immédiat, une évaluation technique de l'ensemble du réseau autoroutier. Les experts examineront plusieurs critères, notamment la géométrie des routes, les vitesses de conception, les distances de visibilité, la configuration des voies, la composition du trafic ainsi que les vitesses réellement pratiquées par les conducteurs.

Osman Mahomed a déclaré : «Si la priorité absolue demeure la réduction du nombre de victimes sur nos routes, des réductions brusques ou injustifiées des limitations de vitesse peuvent créer des perturbations inutiles, susciter de la frustration chez les conducteurs et, dans certains cas, compromettre la sécurité routière.»

Les premiers résultats de cet audit ont déjà conduit au retrait des panneaux limitant la vitesse à 40 km/h sur plusieurs sites stratégiques, notamment la voie de décélération de Mare-d'Albert, les voies d'accélération de l'échangeur Pont-Fer-Phoenix ainsi que les bretelles de l'échangeur en trompette de La Vigie. Une quinzaine d'autres sites feront également l'objet d'une réévaluation dans les prochains jours.

Parallèlement, une signalisation directionnelle avancée est installée avant chaque bretelle afin de permettre aux conducteurs d'adapter progressivement leur vitesse. Le ministère précise que l'évaluation nationale sera achevée dans un délai d'une semaine, avant la remise d'un rapport technique accompagné de recommandations.

Le cas de l'échangeur dénivelé d'Ébène, inauguré en 2024, reste toutefois inchangé. Bien que le TMRSU ait demandé en janvier 2026 que la limitation sur le corridor M3-A14 passe de 60 à 80 km/h, la Road Development Authority (RDA) a recommandé, en mars 2026, le maintien de la vitesse actuelle. Selon l'autorité, une augmentation serait incompatible avec les caractéristiques géométriques et les paramètres d'exploitation de cette infrastructure.

Le ministère affirme enfin vouloir «trouver le juste équilibre entre la sécurité routière et une mobilité efficace», en veillant à ce que les limitations de vitesse reposent désormais sur des bases techniques solides, crédibles et adaptées aux réalités du terrain. L'ambition est de renforcer la confiance des automobilistes, d'améliorer le respect du Code de la route et de garantir des déplacements plus sûrs et plus fluides sur l'ensemble du réseau autoroutier.