Afrique de l'Est: Quatre collectivités mauriciennes élues au bureau de l'AVCOI

Maurice renforce sa présence au sein de l'Association des villes et des collectivités de l'océan Indien (AVCOI), à l'issue de l'assemblée générale de l'organisation tenue à Antananarivo, à Madagascar, avec l'élection de quatre représentants mauriciens au sein du nouveau bureau.

Le junior minister Fawzi Allymun a mené la délégation mauricienne. La ville de Quatre-Bornes accède à la coprésidence de l'association aux côtés de la capitale malgache, Antananarivo. Son maire, Soobiraj Gungabissoon, a été élu coprésident. Trois autres collectivités mauriciennes décrochent des vice-présidences : la ville de Vacoas-Phoenix, représentée par son maire Ally Khader, la municipalité de Port-Louis, avec la mairesse Christelle Pondard, ainsi que le conseil de district de Rivière-Noire, présidé par Kemraj Ortoo. La réunion s'est déroulée en présence du ministre malgache de l'Intérieur et de la Décentralisation, Hanitra Velonjara Tiaray Rakotonandrasana.

Selon la délégation mauricienne, cette représentation renforcée traduit la reconnaissance du rôle joué par les collectivités locales du pays dans la coopération régionale. Les nouveaux élus auront notamment pour mission de contribuer aux échanges d'expériences entre collectivités, au développement de projets communs et au renforcement de la gouvernance locale dans la région.

La délégation mauricienne était composée de cinq maires, de sept présidents de conseils de district et de quatre Chief Executives, illustrant l'engagement de Maurice en faveur de la coopération décentralisée.

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L'AVCOI rassemble les collectivités locales de six territoires de l'océan Indien : Madagascar, Maurice, les Seychelles, les Comores, Mayotte et La Réunion. L'organisation oeuvre au développement de partenariats entre collectivités territoriales, à l'échange de bonnes pratiques et à la mise en oeuvre de projets de coopération régionale dans des domaines tels que la gouvernance locale, le développement durable et les services aux citoyens.

Les autorités mauriciennes ont salué cette élection comme une opportunité d'accroître la contribution du pays aux initiatives régionales et de promouvoir l'expertise de ses collectivités locales au sein de l'espace indianocéanique.