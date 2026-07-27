Congo-Kinshasa: L'avion de Tracep Congo Aviation retrouvé après son crash - Un pilote survivant et un mort

L'avion-cargo de la compagnie Tracep Congo Aviation, porté disparu depuis vendredi alors qu'il effectuait un vol entre Beni (Nord-Kivu) et Kachungu (Sud-Kivu), a été retrouvé dimanche soir écrasé dans le territoire de Walikale. Un des deux membres d'équipage a survécu, tandis que le commandant de bord a perdu la vie.

L'avion de type LET L-410 de la compagnie Tracep Congo Aviation a été localisé dimanche soir dans la zone de Kamaninge, près du village de Buruko, dans le territoire de Walikale, selon des sources concordantes de la compagnie et de la Régie des voies aériennes (RVA). L'appareil avait décollé vendredi à 12 h 36, heure locale, de l'aéroport de Mavivi, à Beni, avec deux membres d'équipage et près de 2 tonnes de marchandises à destination de Kachungu, dans le territoire de Shabunda, au Sud-Kivu.

Selon des informations parvenues à Radio Okapi, quelques minutes après le décollage, le commandant de bord a lancé un message de détresse à la suite d'une panne de l'un des deux moteurs. Il a alors tenté de se dérouter vers l'aérodrome de Walikale, avant que tout contact radio ne soit perdu.

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Des recherches ont été engagées dès vendredi, avec notamment des équipes de reconnaissance déployées au sol. Selon des sources de la compagnie Tracep Congo Aviation, le copilote a été retrouvé vivant dimanche après-midi dans la zone du crash, près de Buruko. Le commandant de bord, en revanche, n'a pas survécu à l'accident. Les circonstances exactes du crash restent à établir.