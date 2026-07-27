Afrique: Tunisie-Égypte - Les chefs de la diplomatie réaffirment leur volonté de renforcer le partenariat bilatéral

Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Étranger, a reçu aujourd'hui, dimanche 26 juillet 2026, un appel téléphonique de Badr Abdelatty, Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Internationale et des Égyptiens à l'Étranger.

Cet entretien a été l'occasion pour les deux Ministres de réitérer le caractère singulier des relations tuniso-égyptiennes ainsi que la solidité des liens historiques et fraternels qui unissent les deux Pays et peuples frères. Ils se sont félicités de l'évolution positive de la coopération bilatérale dans divers domaines, sous la conduite éclairée de Son Excellence le Président de la République Tunisienne, Monsieur Kaïs Saïed et de son frère Son Excellence le Président Abdel Fattah Al-Sissi, Président de la République Arabe d'Égypte, exprimant leur volonté commune de continuer à soutenir ces relations et de les hisser à des niveaux plus élevés, au service des intérêts mutuels des deux peuples frères.

Les deux parties ont salué les résultats positifs issus des travaux de la 18e session de la Haute Commission mixte tuniso-égyptienne, tenue au Caire en septembre 2025, soulignant l'importance d'assurer le suivi continu de la mise en oeuvre de ses conclusions et de s'en prévaloir pour imprimer un nouvel élan à la coopération bilatérale, notamment dans les domaines économique, commercial et d'investissement, et ouvrir des perspectives plus larges de partenariat entre les deux Pays.

Les développements régionaux et internationaux ont également été abordés. Les deux parties ont réitéré leur appréciation des résultats de la réunion du mécanisme tripartite des pays voisins de la Libye, tenue au Caire le 21 mai 2026, soulignant la régularité des réunions de ce mécanisme en tant que cadre essentiel pour la coordination des positions des pays voisins face à l'évolution de la situation en Libye, à même d'appuyer les efforts visant à parvenir à un règlement politique inter-libyen.

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Dans ce cadre, Mohamed Ali Nafti a réaffirmé la position de la Tunisie quant à la nécessité de soutenir l'unité, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Libye, ainsi que de préserver ses institutions nationales, de manière à renforcer la sécurité, la stabilité et à répondre aux aspirations du peuple libyen frère à la paix et au développement.

Les deux ministres ont en outre procédé à un échange de vues sur les principaux développements dans la région, insistant sur l'importance de la désescalade, de la résorption des tensions et de la primauté des solutions politiques et diplomatiques pour le règlement des diverses crises, contribuant ainsi au renforcement de la sécurité et de la stabilité régionales. Ils ont enfin souligné la nécessité d'intensifier la coordination et la concertation pour faire face aux défis communs et préserver la sécurité et la stabilité de la région arabe et africaine.