Afrique: Le pays réélue au conseil d'administration de l'Union Africaine des Télécommunications

La Tunisie a été élue, le 24 juillet 2026, pour un nouveau mandat au sein du Conseil d'administration de l'Union Africaine des Télécommunications (UAT) pour la période 2027-2030. Cette élection s'est déroulée lors des travaux de la 7e Conférence des plénipotentiaires de l'UAT, tenue à Abuja, en République fédérale du Nigeria.

Selon la plateforme d'information du ministère des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, cette élection témoigne de la confiance dont jouit notre pays à l'échelle africaine, ainsi que de sa position en tant que partenaire actif dans le soutien à la transformation numérique et la promotion de la coopération continentale dans les domaines des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication (TIC).

Cette adhésion permettra à la Tunisie de continuer à contribuer à la définition des orientations stratégiques du secteur des télécommunications au niveau africain, et de renforcer la coopération dans les domaines de la transformation numérique, de l'intelligence artificielle, de la cybersécurité et du renforcement des capacités, soutenant ainsi un développement numérique global à travers le continent.