Tunisie: Festival de Dougga - Soirée tarab avec l'égyptienne Marwa Nagy

L'Égyptienne Marwa Nagy a signé sa première apparition sur la scène du théâtre antique de Dougga, à l'occasion de la 50e édition du Festival international de Dougga.

Accompagnée d'un ensemble musical sous la direction du maestro Mohamed Lassoued, l'artiste a proposé un répertoire axé sur le Tarab et les grands classiques de la musique arabe.

La soirée s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte en Tunisie.

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Marwa Nagy a ouvert le spectacle avec le titre « Mawood » d'Abdel Halim Hafedh. Le programme de la soirée a été conçu comme un hommage au compositeur défunt Baligh Hamdi, à travers la reprise de plusieurs de ses oeuvres majeures créées pour les grandes figures de la chanson arabe.

L'artiste a ainsi interprété « Hikayti Maa Ezzaman », « Mali » et « Al Ouyoun El Siss » de Warda Aljazairia, ainsi que « Fat El Miaad » et « Sert El Hob » d'Oum Kalthoum. Elle a également repris « Ama Barawa » de Naget Saghira, « Kan Ya Makan » de Mayada El Hennawy et « Bahia » de Mohamed El Azzabi.

Parmi les moments forts de la soirée, l'interprétation du titre « Be Redak » d'Oum Kalthoum - morceau qui avait fait connaître Marwa Nagy auprès d'un large public lors de sa participation à l'émission The Voice - a suscité une forte interaction avec les gradins.

La soirée a été marquée par une initiative saluée par l'assistance lorsque Marwa Nagy a invité le maestro Mohamed Lassoued à partager la scène pour interpréter en duo « Ana Baachaqak ».

Le spectacle s'est clôturé sur le titre « Jana El Hawa » d'Abdel Halim Hafez, repris en choeur par le public.

À l'issue de la représentation, la chanteuse égyptienne a exprimé sa gratitude envers le public tunisien et le comité d'organisation, qualifiant cette première performance sur la scène du théâtre antique de Dougga d'étape marquante dans son parcours artistique.