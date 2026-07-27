Tunisie: Kébili - Des établissements de santé se dotent de groupes électrogènes

Des établissements de santé de la région de Kébili se sont dotés de groupes électrogènes, dans le cadre de la mise en oeuvre des décisions du comité régional de lutte contre les catastrophes, a affirmé le Directeur régional de la santé, Jawhar Mokni.

Cette mesure vise à garantir des conditions adéquates pour l'accueil des patients dans plusieurs services médicaux en cette période caractérisés par la multiplication des coupures d'électricité et la vague de chaleur que connaît le pays.

Dans une déclaration à l'Agence TAP, Mokni a précisé que le service des urgences de l'hôpital de circonscription de Souk El Ahad a été renforcé par un groupe électrogène fourni par le ministère de la Santé, rappelant que deux projets similaires sont actuellement en cours d'exécution dans cet hôpital.

Le premier consiste en l'installation d'un groupe électrogène au service d'hémodialyse, qui est actuellement en phase de raccordement, et le second concerne la mise en place d'un autre groupe électrogène, afin d'alimenter en électricité, les services et unités hospitalières en charge des soins vitaux, en cas de coupure.

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Ces projets s'inscrivent dans le cadre de la troisième tranche du projet de rénovation de l'hôpital, dont les travaux ont progressé de 25 %, à-il précisé.

A l'hôpital local de Douz, un groupe électrogène a été installé grâce à un don de la Compagnie pétrolière « Perenco », le nouveau générateur est destiné aux nouveaux services de cet établissement, a fait savoir le Directeur général, rappelant que cet hôpital dispose de deux autres groupes électrogènes assurant la couverture en cas de coupure d'électricité, notamment pour le service d'hémodialyse et les unités en charge des soins vitaux.

S'agissant de l'hôpital de circonscription El Faouar, il est doté d'un groupe électrogène pour les services et unités en charge des soins vitaux, at-il fait savoir, ajoutant qu'une consultation a été lancée pour l'acquisition d'un groupe électrogène destiné au centre de santé de Rjim Maâtoug, afin d'alimenter les services d'urgence en électricité.

Mokni a conclu qu'en dépit des coupures d'électricité survenues au cours de la période écoulée, les équipes sanitaires ont réussi à assurer les meilleures conditions d'accueil des patients, selon ses propos.