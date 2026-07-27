Afrique: Tir à l'arc - Championnats d'Afrique à Oran - Deux médailles d'or pour le pays

Le duo tunisien composé de Mohamed Hammed et Roua Abdelkader a décroché la médaille d'or des épreuves par équipe mixte (seniors) lors des 15es Championnats d'Afrique de tir à l'arc, organisés à Oran, en battant en finale l'équipe algérienne par 5 manches à 3.

De son côté, Roua Abdelkader a remporté la médaille d'or de l'épreuve individuelle de l'arc olympique (recurve)

La compétition, organisée du 22 au 26 juillet, a réuni 127 athlètes (seniors et juniors) représentant 17 pays africains.

Lors des épreuves juniors, les archers tunisiens ont décroché une médaille d'argent grâce au duo Ritej Chaieb et Sassi Khelil (double mixte U18) et une médaille de bronze par Ritej Chaieb en individuel (U18 filles).