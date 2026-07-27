Tunisie: Météo - Des pluies orageuses et les masses d'air sahariennes quittent le pays

Des pluies éparses et parfois orageuses sont actuellement enregistrées dans plusieurs délégations du Kef et de Siliana, accompagnées localement de chutes de grêle, alors que la Tunisie s'apprête à sortir progressivement de l'épisode de forte chaleur qui dure depuis plusieurs jours.

Selon l'ingénieur en hydrométéorologie Mehrez Ghannouchi, ces perturbations devraient progressivement se déplacer vers la région de Zaghouan dans les prochaines heures.

Malgré le maintien de températures élevées dans certaines régions, la situation météorologique devrait évoluer rapidement avec le retrait progressif des masses d'air sahariennes à l'origine de la vague de chaleur exceptionnelle enregistrée récemment.

"Ce ne sont plus que les dernières heures avant de dire officiellement au revoir à la vague de chaleur", a indiqué Mehrez Ghannouchi, soulignant l'arrivée progressive d'un changement de régime météorologique.

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Cette évolution devrait se traduire par une baisse sensible des températures dès demain, pouvant atteindre entre 6 et 12 degrés selon les régions, avec un retour progressif à des conditions estivales plus supportables.

Dans les régions du Sud, où le mercure a atteint récemment 48 et 49°C, les températures devraient redescendre vers des niveaux proches de 36°C ou moins.

Dans le Nord et les zones montagneuses, notamment au Kef, les températures maximales devraient passer sous la barre des 32°C, avec le retour de brises plus fraîches.

Des conditions plus agréables sont également attendues durant la nuit dès demain, après plusieurs jours marqués par une forte chaleur nocturne et une utilisation intensive des climatiseurs.