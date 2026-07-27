Sénégal: CFEE, BFEM ET BAC - Ziguinchor confirme sa remontée

Après des résultats encourageants au CFEE (95% de taux de réussite) et au BFEM, la région de Ziguinchor confirme sa nette progression au baccalauréat cette année Avec un taux de réussite en nette hausse et es performances remarquées dans les séries scientifiques, l'Académie affiche son ambition de retrouver les premières places au niveau national

La région de Ziguinchor confirme sa bonne dynamique dans les examens scolaires de cette année. Après les résultats encourageants enregistrés au Certificat de fin d'études élémentaires (CFEE) qui a enregistré un taux de réussite de 95% et au Brevet de fin d'études moyennes (BFEM), l'académie réalise également une nette progression au baccalauréat cette année . Pour la session 2026, le taux de réussite s'établit à 44,44 %, soit une hausse de 6 points par rapport à l'année précédente. Une évolution qui témoigne des efforts consentis par l'ensemble des acteurs du système éducatif de la région.

Les séries scientifiques se distinguent particulièrement. Cinq candidats ont obtenu la mention Très Bien, une performance peu fréquente à Ziguinchor. Tous sont issus des séries S1 et S2, qui affichent également de très bons taux de réussite, avec respectivement 95 % et 61 %. Les séries littéraires demeurent toutefois en retrait. La série L1 enregistre un taux de réussite de 39 % tandis que la L2 atteint 43,8 %. En revanche, toutes les autres séries franchissent la barre des 50 % confirmant la montée en puissance de l'académie.

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Ces résultats confortent la volonté de Ziguinchor de retrouver une place de choix parmi les régions les plus performantes du Sénégal en matière d'éducation. Les concours Miss Maths Miss Sciences organisés par l'académie de Ziguinchor , la progression harmonisée et les missions d'encadrement et autres mesures déployées par les autorités académiques restent des facteurs importants qui plaident pour ces résultats aux différents examens scolaires . Le patron de l'école à Ziguinchor l'Inspecteur d'Académie Papa Gorgui Ndiaye est d'avis que la synergie des forces et la détermination de tous les acteurs du système appliquées à un climat apaisé du système restent des moyens efficaces pour atteindre les objectifs.

Même si beaucoup d'efforts restent à faire, l'engagement des acteurs éducatif est à saluer, déclare L'Inspecteur d'Académie qui se projette déjà sur la nouvelle année scolaire. Aujourd'hui les élèves et leurs parents saluent ces performances, les autorités académiques entendent maintenir leurs efforts. Elles poursuivent la mise en oeuvre de stratégies visant à améliorer davantage les résultats et à inscrire durablement la région dans le peloton de tête des académies les plus performantes du pays.