Sénégal: Préparation des JOJ 2026 - Le Mete initie une campagne de ramassage de déchets plastiques

Vendre la destination du Sénégal et rendre attrayant le tourisme, font partie des objectifs du ministère de l'Environnement et de la transition écologique. Dans le cadre du projet soluplast, initié par son département et mis en oeuvre par la direction de la réglementation environnementale et du contrôle (DIREC), le ministre Aliou Gouri Diouf a effectué une visite sur le littoral précisément à la baie de Hann qui a conduit à une campagne de nettoiement et de ramassage des déchets plastiques. Une visite qui entre dans le cadre des préparatifs des jeux olympiques de la jeunesse Joj2026 à Dakar. Selon le ministère « C'est une façon pour le ministère de l'Environnement de contribuer à la bonne organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse qui se tiendront à Dakar à partir du mois d'octobre prochain. Et la raison pour laquelle cette initiative a été prise est que nous sommes le pays de la Teranga, et il nous faut aménager le cadre de vie, faire en sorte de présenter aux étrangers, aux hôtes du Président de la République, un cadre enchanteur ».

Le ministère a aussi rappelé que cette activité du littoral de Hann n'est qu'un point de départ. Elle s'étendra jusqu'au mois d'octobre dans d'autres zones afin de rendre Dakar moins polluant.

Pour le maire de la commune de Dalifort, Mamadou Mbengue qui a pris part à l'activité,« c'est un programme que nous saluons à sa juste valeur. Dans l'accueil des Joj2026, le ministère de l'Environnement a un rôle fondamental à jouer. Nous venons de le démontrer en ramassant tous les essais en plastique qui se trouvent sur la baie de Hann » fait-il dire.

Et son collègue, Babacar Mbengue de la commune de Hann Bel Air de renchérir : « je voudrais en profiter surtout pour saluer ce genre d'initiative parce que nous avions effectivement depuis un certain nombre d'années essayé d'identifier des partenaires, aller sur des projets afin que des solutions soient trouvées mais là on est rassuré de voir aujourd'hui un ministre engagé, en tout cas pour combattre cette pollution plastique, qui a eu le temps de marcher tout au long de la baie ».

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