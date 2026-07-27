Le Président de la République était l'hôte hier, dimanche, du khalife général des mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké à Touba Darou Minane. Le chef de l'Etat s'engage à accompagner la cité religieuse dans son schéma d'aménagement urbain .

« Nous compter dérouler des programmes pour pouvoir permettre à chaque Sénégalais de pouvoir sentir l'accompagnement de l'Etat. Nous allons accompagner la ville de Touba dans l'aménagement urbain mais aussi dans l'urbanisation. Nous allons accompagner la ville dans les difficultés issues de la forte démographie mais aussi dans son urbanisation galopante en l'accompagnant dans la lutte contre les inondations mais aussi dans l'accès à l'eau potable et autres services sociaux de base ». Le President de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye déclarera par suite : « nous sommes à l'écoute des populations de Touba. C'est une ville qui occupe une place importante, compte tenu de sa croissance démographique galopante. Nous nous efforcerons à accompagner chaque citoyen à vaincre ses difficultés surtout à Touba qui constitue la deuxième ville du pays ».

Dans sa réponse, le porte-parole du khalife général, Serigne Bassirou Abdou khadre Mbacke, a remercié du fond du coeur le chef de l'Etat, sur sa volonté de poursuivre son programme d'assainissement pour la cité religieuse de Touba. Selon lui, le Sénégal a besoin de la paix mais surtout d'unité. Le chef de l'Etat a profité de cette visite officielle pour présenter ses condoléances au khalife général des Mourides à la suite du rappel à Dieu de Serigne Cheikh Saliou Mbacke.