En tournée politique de deux jours dans plusieurs localités du pays, notamment à Bambey, Khombole, KeurMadiabel, Ndoffane et Nioro du Rip, le président de Pastef/Les Patriotes, Ousmane Sonko, a poursuivi sa campagne de vente des cartes de membre. Appelant ses militants à rester mobilisés en vue des prochaines élections territoriales, il a réaffirmé son opposition à tout report du scrutin, tout en affichant les ambitions de son parti en matière d'implantation et de mobilisation électorale.

Le leader de Pastef/Les Patriotes a poursuivi, ce week-end, sa tournée politique consacrée à la vente des cartes de membre de son parti dans plusieurs localités de l'intérieur du pays, notamment à Bambey, Nioro, Kaolack, Fatick et Mbelakadio. La première étape de cette tournée de deux jours a conduit Ousmane Sonko dans les communes de Bargny et de Sébikhotane. Accueilli par une foule de partisans, le président de Pastef a exhorté ses militants à ne pas céder aux provocations et à rester concentrés sur la vente des cartes de membre ainsi que sur la mobilisation en perspective des prochaines élections. De Sébikhotane, le président de l'Assemblée nationale s'est ensuite rendu à Khombole, commune d'origine de sa mère.

S'exprimant devant les participants au Forum communal sur l'emploi et l'entrepreneuriat, il a réaffirmé son opposition à tout report des élections municipales et départementales. Minimisant l'impact des initiatives de ses adversaires politiques sur le terrain, il a estimé que ces échéances permettront de démontrer leur faible poids politique. L

Poursuivant son intervention, Ousmane Sonko a expliqué que cette opération de vente des cartes de membre constitue également un outil d'évaluation de l'implantation du parti. Il a annoncé la mise en place d'un fichier électronique des adhérents. « Nous disposerons de toutes les données relatives au fichier de Pastef », a-t-il déclaré, précisant que l'objectif est d'atteindre un million de cartes vendues, d'installer 10 000 cellules à travers le pays et de mobiliser entre trois et cinq millions d'électeurs.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Après Khombole, le cortège s'est rendu à Bambey où le leader de Pastef a été accueilli par les responsables locaux, notamment Demba Thiam, coordonnateur de la section communale, et Aïda Mbodj. Il y a présidé la cérémonie de lancement de la vente des cartes de membre. S'adressant aux militants, Ousmane Sonko les a invités à ouvrir les portes du parti à toutes les personnes désireuses de le rejoindre, citant en exemple Aïda Mbodj, dont il a salué la notoriété politique qui, selon lui, dépasse les frontières du Sénégal. Le leader de Pastef a également dénoncé les décisions des autorités administratives de Tivaouane, Pire et Mbour interdisant les cérémonies de vente des cartes de membre dans leurs localités respectives. Il a toutefois demandé à ses partisans de ne pas se laisser distraire par ces mesures, qu'il a qualifiées de « provocations ».

La deuxième journée de cette tournée a débuté à Keur Madiabel, où les militants de Pastef ont réservé un accueil chaleureux à leur leader. Félicitant la coordination communale, qui aurait écoulé l'ensemble des cartes mises à sa disposition en moins de 24 heures, Ousmane Sonko a demandé à la Commission nationale de placement des cartes (CNPC) de lui fournir rapidement un nouveau lot. Le président de Pastef s'est ensuite rendu à Ndoffane, où il a été accueilli par le maire Hady Diaw et ses partisans. Prenant la parole, il a salué le travail du premier magistrat de la commune ainsi que l'adhésion à Pastef/Les Patriotes du mouvement ADN de Cheikh Thiaw, vainqueur des dernières élections locales dans la commune.

Il a, à cette occasion, appelé l'ensemble des responsables à privilégier l'ouverture et l'unité. À Nioro du Rip, Ousmane Sonko a enfin effectué une halte dans la cité religieuse de Darou Salam. Arrivé sous une pluie battante, il s'est rendu, accompagné de ses militants, auprès du khalife, Serigne Mouhamadou Habib Ndao, afin de lui présenter ses condoléances à la suite du rappel à Dieu de Serigne Bassirou Ndao.