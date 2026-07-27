Sénégal: JOJ « Dakar » 2026 - Saly mise sur la mobilisation communautaire

À l'occasion du deuxième anniversaire du Club de randonnée de Saly, une grande randonnée populaire a servi de cadre au lancement local des activités communautaires liées aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) « Dakar » 2026. Les organisateurs appellent les populations à se mobiliser davantage pour faire de cet événement une réussite nationale et africaine.

La commune de Saly entend jouer pleinement sa partition dans la réussite des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026. C'est le message fort qui s'est dégagé, ce samedi 25 juillet, à l'occasion d'une randonnée organisée dans le cadre du deuxième anniversaire du Club de randonnée de Saly. L'événement a été couplé au lancement local des activités sportives et culturelles liées aux JOJ.

Pour le deuxième adjoint au maire de Saly et président de la commission communication du comité d'organisation des JOJ local local, Babacar Guèye, cette initiative dépasse largement le cadre communal. « L'objectif total, c'est la réussite des Jeux olympiques au niveau national. Ce n'est pas Saly qui organise. On peut même dire que ce n'est pas seulement le Sénégal qui organise, mais que c'est l'Afrique qui organise », a-t-il déclaré.

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À ses yeux, la mobilisation doit être générale et immédiate. Il invite ainsi les collectivités territoriales, les acteurs communautaires et les populations à unir leurs efforts afin d'accompagner l'organisation de cette compétition internationale. « Nous devons mobiliser nos efforts dès maintenant », a-t-il insisté, appelant à renforcer la sensibilisation, la communication, mais également les actions en matière d'environnement et de sécurité.

« Il faut inonder le Sénégal de communication »

Babacar Guèye a également relevé la nécessité d'intensifier la communication autour des JOJ. Selon lui, les populations doivent être mieux informées sur l'événement et sur les sites qui accueilleront les différentes activités. « Il est temps maintenant d'inonder le Sénégal avec des panneaux publicitaires, des activités, des randonnées et autres, pour mobiliser les gens », a-t-il plaidé.

Le responsable municipal estime que les considérations politiques doivent être mises de côté lorsqu'il s'agit de défendre l'intérêt national. « C'est bien de faire de la politique, mais quand on doit abriter quelque chose d'important comme ça, on doit tous réunir nos forces pour la réussite de cette belle initiative », a-t-il lancé.

La question de la communication et du transport, notamment dans le département de Mbour, a également été évoquée. Baba Kargay reconnaît qu'il reste des efforts à fournir pour améliorer la visibilité de l'événement et faciliter l'orientation des populations et des visiteurs.

Le défi de l'accueil de la ville de Saly

Le choix de Saly parmi les villes devant accueillir des activités liées aux JOJ est perçu comme un honneur, mais aussi comme une responsabilité. Pour Baba Kargay, les populations doivent se montrer à la hauteur de cette confiance.

Il appelle ainsi les habitants de Saly, du département de Mbour, de la région de Thiès et, au-delà, l'ensemble des Sénégalais à se mobiliser. « C'est une chance que Saly soit choisie parmi les villes qui doivent abriter des activités. Essayons de mériter ce choix-là en faisant une forte mobilisation », a-t-il déclaré.

Le responsable du comité olympique local a également annoncé que les populations devront se mobiliser autour de l'arrivée du relais de la flamme, prévue le 31 octobre, et faire de cette étape un moment fort de communion populaire.

450 à 455 randonneurs répondent à l'appel

La randonnée organisée par le Club de randonnée de Saly a enregistré une forte participation. Selon Babacar Guéye, entre 450 et 455 participants issus de plusieurs clubs ont répondu à l'appel. Des randonneurs venus notamment du département de Mbour, du district de Tivaouane, de la région de Thiès et de Dakar ont pris part à l'activité.

Cette mobilisation est considérée comme un premier signal encourageant pour le comité olympique local, qui entend poursuivre les actions de sensibilisation jusqu'au démarrage des Jeux.

Président du Club de randonnée de Saly, Babacar Guèye s'est félicité du choix porté sur la randonnée pour lancer les activités communautaires liées aux JOJ. Il a exprimé sa gratitude à la commune de Saly, au comité local mis en place pour piloter le projet, ainsi qu'à l'ensemble des clubs de randonnée ayant effectué le déplacement.

Au-delà de l'aspect sportif, cette randonnée a ainsi servi de tribune pour rappeler que la réussite des JOJ Dakar 2026 dépendra aussi de l'implication des communautés. Pour les acteurs locaux, chaque citoyen doit désormais se considérer comme un acteur de l'événement et contribuer, à son niveau, à offrir une image positive du Sénégal et de l'Afrique.