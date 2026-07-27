Sénégal: JOJ « Dakar 2026 / Réalisation des infrastructures - Un taux de 97,8 % de réalisation et une capacité d'accueil d'envergure

À moins de 100 jours des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) « Dakar 2026 », les préparatifs avancent à un rythme soutenu. Le comité olympique local de la ville de Saly a affirmé, en marge d'une randonnée pédestre pour rassurer sur les infrastructures et des différentes composantes liées à l'organisation de cet événement. Ce taux de réalisation, fixé à 97,8 % permet, selon les responsables du comité local du COJOJ, de renforcer durablement les capacités d'accueil et de positionner l'Afrique sur la scène des grands événements internationaux.

« L'essentiel est prêt. Nous sommes à 97,8 % de taux de réalisation », a déclaré un responsable, soulignant que les investissements consentis dans le cadre de cet événement ne doivent pas être considérés comme une réponse ponctuelle, mais comme un héritage destiné aux générations futures.

L'ambition affichée dépasse ainsi le cadre des Jeux olympiques de la jeunesse. « Tout ce qu'on a fait, ce n'est pas pour les dix ans à venir, c'est pour 40 ans », a-t-il insisté, estimant que les infrastructures et l'expérience acquise permettront au Sénégal et, plus largement, au continent africain, de démontrer leur capacité à accueillir de grands rendez-vous sportifs internationaux.

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Sur le plan sportif, les JOJ Dakar 2026 sont également présentés comme une opportunité pour la jeunesse africaine. Les performances réalisées par les jeunes athlètes pourraient leur ouvrir les portes des grandes compétitions internationales, notamment les Jeux olympiques de Los Angeles 2028. « Les Jeux de la jeunesse, certes, ça leur sert de tremplin pour Los Angeles 2028. S'ils ont des performances, il est clair qu'ils seront sélectionnés », a-t-il expliqué.

Au-delà de la compétition, le responsable du COJOJ a par ailleurs, appelé à nourrir de grandes ambitions pour l'avenir du sport africain. S'inspirant de l'organisation de la dernière Coupe du Monde de football par les États-Unis, le Canada et le Mexique, il estime que l'Afrique peut, elle aussi, envisager l'organisation de compétitions internationales de très grande envergure.

Il évoque notamment la possibilité d'une candidature commune réunissant plusieurs pays africains, citant le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Maroc et la Gambie. Une perspective qui, selon lui, doit commencer par l'audace et l'imagination : « Il faut rêver. Et puis, le rêve fait partie de la vie. »

Avec un taux de réalisation annoncé à 97,8 %, le Sénégal entend ainsi faire des JOJ Dakar 2026 non seulement un rendez-vous sportif majeur, mais également un point de départ pour renforcer durablement ses capacités d'accueil et positionner l'Afrique sur la scène des grands événements internationaux.