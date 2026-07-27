Sénégal: JOJ 2026 - Le pays et Paris s'engagent

Le Président du Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ) Mamadou Diagna N'Diaye a accueilli ce samedi l'Ambassadrice de France au Sénégal, Christine Farges à KER AYO, « un lieu qui incarne l'énergie, la créativité et l'engagement de la jeunesse sénégalaise », souligne le patron de l'olympisme sénégalais.

Pour la banquier de formation, cette rencontre constitue une « belle occasion de mettre en lumière la coopération entre la France et le Sénégal autour de la jeunesse, du sport et de l'innovation ».

« À 99 jours (vendredi, NDLR) des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, cette rencontre témoigne d'une ambition commune : accompagner une nouvelle génération, créer des opportunités et renforcer des partenariats porteurs d'impact durable », ajoute le président du Cnoss.

Et d'ajouter : « Cet exemple de coopération sportive entre la France et le Sénégal a été salué par le Président de la République SEM Bassirou Diomaye Faye lors de la visite du Stade Iba Mar Dipp et de la Piscine Olympique, deux infrastructures majeures pour'mes JOJ Dakar 2026 dont les travaux de rénovation ont été financés par l'Agence Française des Développement ».