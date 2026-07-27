Sénégal: JOJ « Dakar 2026 » livraison du complexe sportif de Iba Mar et de la piscine olympique - Diomaye exprime sa totale satisfaction

À un peu moins de 100 jours de l'ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, le président, Bassirou Diomaye Faye, a procédé à la réception des complexes sportifs de Iba Mar Diop et de la piscine olympique. Une occasion pour le chef de l'Etat de donner un satisfecit sur la livraison des ouvrages dans les délais. Il a aussi invité les acteurs impliqués dans l'organisation des JOJ à poursuivre leurs efforts afin de relever les défis qui restent à accomplir d'ici la fin de cet événement mondial prévu du 31 octobre au 13 novembre prochain.

Le chef de l'Etat Bassirou Diomaye Faye a procédé à réception officielle du stade Iba Mar Diop et de la piscine olympique, deux des principaux sites dédiés aux Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ), « Dakar » prévus du 31 octobre au 13 novembre 2026. Accompagné du madame le ministre des Sports et du ministre des Infrastructures, le Président Bassirou Diomaye Faye a salué l'état d'avancement des travaux, la rigueur à laquelle ces travaux ont été conduits et ensuite leur livraison dans les délais des complexes sportifs.

« Je voudrais me féliciter de la qualité des travaux réalisés ici par des entreprises et prestataires venus d'horizons divers. J'ai fait la visite le 2 novembre 2025. Je ne peux que dire aujourd'hui sur les deux sites que j'ai visité ma satisfaction totale sur le fait que l'on ait réussi à finaliser dans les délais mais aussi saluer l'engagement de l'ensemble des équipes et le sens du patriotisme qui l'a refait décupler les efforts qui étaient attendus de leur part pour que le Sénégal puisse relever ses défis au nom de l'Afrique», a déclaré le Président Diomaye Faye.

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Le président a affirmé que le Sénégal veillera à offrir aux participants des JOJ un accueil à la hauteur des attentes portées par ce premier évènement organisé sur le sol africain. « Nous avons dit que c'est l'Afrique qui accueille et nous tenons à ce que l'Afrique accueille dans les conditions les plus optimales nous avons dit que c'est Dakar qui célèbre mais nous avons à coeur aussi de célébrer avec le sentiment du devoir accompli par rapport à ce qui est attendu de nous », souligne t-il

« Il y a encore d'autres défis et je demeure particulièrement exigeant »

Le président du Sénégal considère que cette étape ne constituait qu'une partie de la mission. « La satisfaction que je délivre ici concerne uniquement la réception des ouvrages que j'ai visité aujourd'hui. Je sais qu'il y a encore d'autres défis et je demeure particulièrement exigeant sur l'ensemble parce qu'on saurait réussir partiellement ».

Il a ainsi rappelé les défis qui restent à accomplir d'ici la fin donc des Jeux olympiques de la jeunesse prévus à Dakar. Selon, lui , une satisfaction entière ne sera délivré qu'à l'issue de la compétition, à travers la qualité de l'organisation, depuis la cérémonie d'ouverture jusqu'à celle de la clôture.

« Je réserverai une mention particulière évidemment parce que des défis restent notre satisfaction entière ne sera pas de réceptionner des infrastructures qui ont été rendues mais de délivrer à l'issue des jeux sur l'intégralité de nos engagements partant de la cérémonie d'ouverture à la cérémonie de clôture ».