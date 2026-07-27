Sénégal: Le monde de la culture en deuil - Décès du Pr Babacar Mbaye Ndaak

Le monde de la culture sénégalaise est en deuil. Le professeur Babacar Mbaye Ndaak, figure majeure des arts oratoires et de la tradition orale, est décédé dans la nuit du dimanche 26 au lundi 27 juillet 2026 à Dakar.

Président fondateur de l'Association des conteurs du Sénégal, qu'il avait baptisée « Leeboon ci Leer », celui que beaucoup surnommaient le « Maître de la Parole » laisse derrière lui une oeuvre considérable, consacrée à la sauvegarde, à la transmission et à la valorisation du conte et du patrimoine oral sénégalais.

L'annonce de son décès a été faite par le Dr Massamba Gueye, de Kër Leyti, qui lui a rendu un hommage empreint d'émotion. Il a salué la mémoire d'un homme qu'il considérait comme un mentor, un grand frère et une véritable boussole, soulignant son apport exceptionnel à la promotion des arts oratoires.

Né à Ngourane, dans la province du Kajoor, Babacar Mbaye Ndaak était issu d'une famille de traditionnistes. Petit-fils et fils de griots wolof, il grandit dans cet héritage avant de s'installer à Dakar, où il embrasse une carrière de professeur d'histoire et de géographie. Mais c'est la parole, celle des sages et des anciens, qui guidera toute sa vie.

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Pendant des décennies, il sillonne le Sénégal pour recueillir la voix des conteurs traditionnels et la transmettre à ses élèves à travers un circuit pédagogique annuel, avant de porter cette mission bien au-delà des frontières nationales, en Afrique et à travers le monde. Il aimait dire s'adresser « à tous ceux en qui il est resté un coin d'enfance ».

Son engagement s'est aussi incarné à l'écran : pendant dix-neuf ans, il a animé sur la RTS l'émission jeunesse Kott Kotti, initiant plusieurs générations d'enfants sénégalais à l'art du conte. Auteur prolifique, il a publié de nombreux albums de poésie, de récits et d'élégies, parmi lesquels Sooroor, Boroom Ndeer et Wax Sa Wax, et reçu en 2018 le Prix Birago Diop du conte, décerné par l'Association des écrivains du Sénégal.

À travers cet engagement de plusieurs décennies, le Pr Babacar Mbaye Ndaak a contribué à faire rayonner la tradition orale sénégalaise bien au-delà des frontières nationales, formant et inspirant de nombreuses générations de conteurs, de comédiens et de communicateurs. Il a également accompagné de nombreux artistes dans leur parcours, révélant plusieurs talents restés fidèles à son enseignement.

Le Sénégal perd ainsi l'un des plus éminents gardiens de son patrimoine oral. Sa voix s'éteint, mais l'oeuvre qu'il laisse en héritage devrait continuer de résonner longtemps auprès de celles et ceux qu'il a formés.