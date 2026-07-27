Sénégal: Le Concours général célèbre 60 ans d'histoire et de mérite

Le Concours général sénégalais souffle cette année ses 60 bougies. Créée en 1961 pour récompenser les meilleurs élèves du pays et cultiver l'excellence scolaire, l'institution célèbre son édition anniversaire jeudi 30 juillet, lors d'une cérémonie solennelle prévue à 9 heures au Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose. La rencontre sera présidée par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, qui y prononcera le traditionnel discours d'usage.

Pour cette 60e édition, l'excellence sera célébrée autour du thème « Le Sénégal à l'heure des JOJ 2026 : refonder le sens du bien commun à l'école des valeurs olympiques ». Un choix qui fait écho à la tenue prochaine des Jeux olympiques de la jeunesse, organisés pour la première fois sur le continent africain, au Sénégal, du 31 octobre au 13 novembre 2026.

La cérémonie rendra également hommage à la marraine de cette édition anniversaire, le professeur Awa Marie Coll Seck, ancienne ministre de la Santé, dont le parcours est présenté comme un modèle d'excellence et d'engagement au service de la nation.

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Sur le plan des chiffres, l'édition 2026 confirme la vitalité du concours. Les résultats, dévoilés le 23 juin dernier par le ministère de l'Éducation nationale, font état de 3 690 candidats, soit 122 de plus qu'en 2025, dont 2 261 filles, représentant 61,27 % des effectifs. Au terme des délibérations, 129 distinctions, réparties entre 69 prix et 60 accessits, ont été attribuées à 118 lauréats. Le secteur public rafle 79,84 % des récompenses, tandis que les filières scientifiques confirment leur suprématie avec 83 lauréats, devant les séries techniques et littéraires.

Le titre de meilleur élève du Sénégal revient, pour la deuxième année consécutive, à Ameth Babou, du Prytanée militaire Charles N'Tchoréré de Saint-Louis. L'élève de Terminale S1, déjà sacré en 2025, décroche cette fois 68 points et quatre premiers prix, en français, en citoyenneté et droits de l'homme, en dissertation philosophique et en physique.

Cette édition anniversaire marque aussi des avancées symboliques. Pour la première fois, les élèves non-voyants de l'Institut national d'éducation et de formation des jeunes aveugles de Thiès ont participé au concours dans les mêmes conditions que les autres candidats, alors qu'ils ne recevaient jusqu'ici que des distinctions honorifiques. Le palmarès s'élargit également à de nouveaux établissements, parmi lesquels les Cours privés Mboutou Sow de Kaolack, les Cours privés Saint-Pierre de Dakar, le Lycée Ahmadou Ndack Seck de Thiès et le Lycée Mame Yelli Badiane de Pikine-Guédiawaye, tandis que le Lycée Charles De Gaulle de Saint-Louis fait son retour parmi les établissements distingués.

Au-delà de la remise des prix, le ministère de l'Éducation nationale a prévu deux initiatives pour marquer ce jubilé : la présentation de l'ouvrage « Le Concours général au Sénégal, miroir de la nation » et le lancement d'une exposition immersive retraçant six décennies d'histoire de cette institution scolaire, devenue au fil du temps l'une des vitrines les plus prestigieuses de l'école sénégalaise.