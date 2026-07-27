Sénégal: Lancement de Kiiraay, les Patriotes républicains - Bassirou Diomaye Faye place la patrie au-dessus du parti

Le chef de l'État a présenté son nouveau parti comme un outil au service de la République et du développement, tout en appelant au dépassement des clivages politiques.

À l'occasion de la cérémonie de lancement du parti présidentiel « Kiiraay, Les Patriotes républicains », samedi dernier, le président de la République a réaffirmé sa volonté de poursuivre une ligne souverainiste qu'il juge indispensable à la transformation économique et sociale du Sénégal. « Le travail qui nous attend a un cap : la transformation de notre pays à l'horizon 2050. Nourrir le Sénégal grâce à sa propre terre. Former nos enfants aux métiers que le monde invente. Tirer de notre énergie et de nos ressources la part qui revient d'abord aux Sénégalais », a déclaré Bassirou Diomaye Faye.

Le chef de l'État a également insisté sur la nécessité d'investir dans les territoires, de renforcer les entreprises nationales et de favoriser les initiatives privées. « Nous devons aussi équiper les territoires, faire grandir nos entreprises, libérer les initiatives au lieu de les entraver.

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Rien de cela ne tombera du ciel », a-t-il ajouté. Dans cette perspective, il a appelé les Sénégalais à se mobiliser autour du nouveau parti. « Nul ne peut se dire patriote en choisissant un parti plutôt que la patrie. Car le patriotisme est avant tout républicain », a-t-il affirmé. S'adressant enfin aux citoyens désabusés par la politique, le président de la République les a invités à juger son parti à l'aune de ses actes. « La défiance d'un citoyen n'est pas une faute. Elle est souvent une blessure, et l'on ne guérit pas une blessure en lui sommant de disparaître. Cette maison travaillera pour eux comme pour les siens. Et si, un jour, nos actes leur paraissent dignes de leur confiance, ils sauront où est la porte. Elle n'a pas de gardien », a-t-il conclu.

« Nous voulons un panafricanisme de projets, pas de slogans »

Le nouveau parti présidentiel entend rester fidèle à l'esprit panafricain qui a longtemps marqué le mouvement souverainiste sénégalais. Dans son allocution, le président de la République, également président de cette nouvelle formation politique, a plaidé pour un panafricanisme pragmatique, fondé sur des projets d'infrastructures et une intégration renforcée du continent. « Le Sénégal est une promesse africaine. Notre génération a rendez-vous avec l'heure de l'Afrique, ce continent le plus jeune du monde, riche de ses terres, de ses ressources et, d'abord, de ses enfants.

Nous voulons un panafricanisme de projets, pas de slogans», a-t-il déclaré. Poursuivant son propos, Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé sa volonté de contribuer à une meilleure intégration africaine. « Nous voulons des routes et des rails qui permettent au continent de se donner la main, des marchés qui s'ouvrent entre nous, une Afrique qui parle d'une seule voix dans les affaires du monde et qui avance, comme le voulait Léopold Sédar Senghor, au rendez-vous du donner et du recevoir, en partenaire », a-t-il conclu.

Une identité visuelle porteuse de sens

Un parti politique ne se crée pas sans identité visuelle, souvent constitué d'un logo et d'un slogan. Celle de la majorité présidentielle était évidemment très attendue. Elle a été dévoilée lors de l'assemblée générale constitutive du nouveau parti présidentiel « Kiiraay, Les Patriotes républicains », par les responsables de la mouvance présidentielle. Le logo du parti est composé d'une main tenant un parapluie au centre de l'image, entourée d'une couronne de lauriers dont les branches se rejoignent à la base, sur un fond bleu rehaussé d'inscriptions blanches. Selon le Pr Lamane Mbaye, cette identité visuelle associe plusieurs symboles forts, en cohérence avec le nom et les ambitions du parti.

« Nous avons d'abord le parapluie, symbole de la protection évoquée par le nom "Kiiraay". Dans les traditions africaines et sénégalaises, il représente l'abri, la sécurité et la prise en charge collective. Il renvoie également au dialogue et à une vision holistique de la construction nationale », a déclaré le Pr Lamane Mbaye. Poursuivant son explication, il a indiqué que la carte du Sénégal, placée au centre du logo, rappelle que les citoyens sont au coeur du projet politique et que la République demeure au-dessus de toute considération. « La couronne de lauriers, quant à elle, symbolise, dans les traditions grecque et romaine, la victoire, la sagesse et la réussite », a-t-il conclu.