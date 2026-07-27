Sénégal: Ousmane Sonko contre un éventuel report des élections locales de janvier 2027

Ousmane Sonko, a présidé, le samedi 25 juillet 2026, la cérémonie de lancement de la vente des cartes de membre de sa formation politique à Bambey.

Le leader de Pastef, Ousmane Sonko, était en déplacement, le samedi dernier, à Bambey dans le cadre de la vente des cartes de membre de son parti. Il a réaffirmé, depuis Bambey, son opposition à tout report des élections territoriales prévues en janvier 2027.

DIOURBEL - Le président du parti Pastef, Ousmane Sonko, a profité de la cérémonie de lancement de la vente des cartes de membre de sa formation politique à Bambey, le samedi 25 juillet 2026, pour manifester son opposition à un éventuel report des élections locales (mairies et conseils départementaux) prévues en janvier 2027. En prononçant son discours au stade omnisports de la ville de Bambey, l'ancien Premier ministre a déclaré que les prochaines joutes électorales, destinées à élire les maires et les présidents de conseil départemental, ne doivent pas être reportées en raison de leur importance. À cet effet, il a demandé au peuple d'exiger la tenue de ces élections. « Nous avons combattu les reports d'élections dans le passé.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Donc nous n'allons pas l'accepter aujourd'hui. Certains leaders politiques ont peur de Pastef, mais ceux qui veulent être candidats feront face à moi parce que la population n'attend que les élections », a déclaré le leader des Patriotes. Ousmane Sonko a profité de son passage à Bambey pour inviter les membres du parti Pastef à se consacrer désormais à la massification en évitant de répondre à la provocation de leurs adversaires et détracteurs. Il a regretté l'interdiction de la cérémonie de vente de cartes à Pire et à Tivaouane.

...Salue le rôle de Bargny dans l'accession de Pastef au pouvoir

RUFISQUE - Le président de Pastef-Les Patriotes, Ousmane Sonko, a entrepris, depuis le samedi 25 juillet 2026, une tournée dans plusieurs localités du pays. Selon lui, plus de 80 % du chemin est déjà parcouru, les 20 % restants consistent à la vente des cartes. À Bargny, baigné par une foule nombreuse venue l'accueillir, le leader de Pastef s'est félicité de l'engouement populaire. « Ce que j'ai vu à Bargny me rassure et conforte l'idée que cette population est pleinement acquise à Pastef », a-t-il affirmé. Ousmane Sonko a rappelé le rôle déterminant joué par cette localité dans le cadre de la résistance contre le régime de Macky Sall. « Bargny a payé un lourd tribut en martyrs dans notre résistance pour accéder au pouvoir.

Cette commune s'est singularisée par rapport aux autres. Notre arrivée au pouvoir est en partie le fruit des sacrifices consentis par les populations de Bargny. Nous n'avons pas le droit de les oublier », a-t-il insisté. Jusqu'à la veille de son déplacement, Bargny ne faisait pas partie de l'itinéraire, mais Ousmane Sonko dit avoir instruit Ayib Daffé de l'inclure dans le programme. Concernant les victimes, le leader de Pastef affirme ne pas oublier cette question. Selon lui, les lenteurs s'expliquent par le fait qu'il ne détient pas tous les leviers. « Nous n'en détenions qu'une portion et les visions n'étaient pas les mêmes au sein de l'exécutif », a-t-il souligné, tout en rassurant que, tôt ou tard, justice sera rendue aux victimes. Après Bargny, Ousmane Sonko s'est rendu à Sébikotane où il a tenu à marquer son attachement. « Sébi sama Sébi la. » Il a lancé aux militants le défi de dépasser Mbacké en termes de vente de cartes.