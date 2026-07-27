Sénégal: Magal 2026 - Plus de 6 millions de visiteurs annoncés, les préparatifs s'accélèrent à Touba

La ville sainte de Touba s'apprête une nouvelle fois à vivre une affluence exceptionnelle. À l'occasion du Grand Magal, célébré cette année le dimanche 2 août, correspondant au 18 Safar 1448 de l'hégire, plus de six millions de fidèles et visiteurs sont attendus dans la capitale du mouridisme. Un chiffre qui confirme l'ampleur grandissante de ce rendez-vous religieux majeur.

Le président de la commission Culture et Communication du comité d'organisation, Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma, a rappelé, dans un entretien accordé à l'APS, que 6 594 000 visiteurs avaient été recensés lors de la précédente édition. « Depuis 2011, nous effectuons un décompte des fidèles participant au Magal et nous enregistrons une progression moyenne de 5 % par an. Nous nous attendons à recevoir autant de monde, voire davantage cette année », a-t-il déclaré.

Des investissements pour renforcer les capacités d'accueil

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Selon le responsable mouride, cette progression constante fait désormais du Grand Magal de Touba l'un des plus grands rassemblements religieux d'Afrique. Il souligne qu'environ tous les quinze ans, le nombre de participants double, une évolution qui traduit le rayonnement grandissant de l'événement, mais qui impose également de nouveaux défis en matière d'organisation et d'accueil.

Pour répondre à cette affluence croissante, plusieurs chantiers sont en cours dans la cité religieuse. Les efforts portent notamment sur l'assainissement, la voirie, l'hydraulique et la mobilité urbaine, afin d'améliorer durablement les conditions d'accueil des pèlerins. L'édition 2026 se déroulera toutefois en pleine saison des pluies, une situation qui pourrait compliquer la circulation et accentuer les difficultés dans certains quartiers de Touba.

L'approvisionnement en eau sous surveillance

Concernant l'alimentation en eau, Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké indique que Touba dispose désormais d'une quarantaine de forages. Les difficultés observées concernent davantage le réseau de distribution que les capacités de production. Il assure que des mesures ont déjà été prises, notamment avec l'appui de l'Office des forages ruraux, pour limiter les perturbations et garantir un meilleur approvisionnement des populations avant et pendant le Magal.

Les derniers réglages avant le 2 août

À quelques jours de l'événement, plusieurs réunions de coordination ont réuni les autorités administratives, les services de l'État et le comité d'organisation afin d'évaluer l'état d'avancement des préparatifs. « Toutes les structures concernées exécutent actuellement leur plan d'action. Les assurances nécessaires ont été données pour que toutes les dispositions soient prises afin d'organiser un Grand Magal dans les meilleures conditions », a affirmé Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké. Une ultime réunion d'évaluation est prévue avant le 2 août, afin de vérifier la mise en oeuvre des engagements pris et d'apporter, si nécessaire, les derniers ajustements.

Institué pour commémorer le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba en 1895, le Grand Magal de Touba continue d'attirer chaque année des millions de fidèles venus du Sénégal et de nombreux autres pays, confirmant son statut de l'un des plus importants rassemblements religieux du continent africain.

Le Soleil déjà sur le terrain

Comme chaque année, Le Soleil s'est déployé à Touba depuis plusieurs jours pour vous faire vivre l'événement au plus près. Une série de reportages consacrés à la vie et à l'oeuvre de Cheikh Ahmadou Bamba sera proposée dans les prochains jours, pour permettre à nos lecteurs de mieux comprendre l'héritage spirituel et historique à l'origine de ce grand rendez-vous du mouridisme.