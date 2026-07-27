Sénégal: VDN 3 - Des véhicules interceptés, la police intervient et procède à des tirs de sommation

Une intervention de la Brigade spéciale de Malika a donné lieu à une course poursuite et à des tirs de sommation dans la nuit du 25 au 26 juillet sur la VDN 3.

Une vingtaine de jeunes circulant à moto auraient intercepté plusieurs véhicules aux environs de 5 heures du matin, provoquant un important ralentissement de la circulation. Deux jeunes de 18 ans ont finalement été interpellés et placés en garde à vue.

Une intervention après plusieurs alertes

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D'après Libération, les forces de l'ordre ont été mobilisées à la suite de plusieurs appels d'automobilistes signalant la présence d'un groupe de jeunes qui bloquait des véhicules sur la VDN 3. Dépêchés sur les lieux, les éléments de la Brigade spéciale de Malika auraient repéré une vingtaine d'individus circulant à motocyclette.

À la vue des policiers, les suspects auraient tenté de prendre la fuite, déclenchant une course poursuite. Au cours de l'opération, Ibrahima Doumbia, un mécanicien de 18 ans domicilié à Dalifort et présenté par les enquêteurs comme le chef présumé du groupe, serait tombé de sa moto avant d'être maîtrisé. Son interpellation aurait provoqué la réaction d'autres membres du groupe qui auraient tenté de s'en prendre aux policiers.

Face à cette situation, les agents ont effectué des tirs de sommation afin de disperser les assaillants présumés, rapporte le journal.

Deux jeunes placés en garde à vue

La patrouille s'est poursuivie dans le secteur, toujours selon Libération. Les policiers ont alors découvert un second jeune, Babacar Dramé, également âgé de 18 ans et domicilié à Dalifort, à côté d'une motocyclette immobilisée. D'après les premiers éléments de l'enquête, son engin était tombé en panne de carburant. Il a été interpellé et conduit au poste avec sa moto.

Entendus par les enquêteurs, les deux jeunes auraient contesté toute participation aux faits. Leurs déclarations n'ont toutefois pas convaincu les policiers. Ils ont été placés en garde à vue pour association de malfaiteurs, tentative de vol commise de nuit avec usage de moyens roulants et rébellion. Les deux motocyclettes ont également été saisies dans le cadre de l'enquête.