Afrique: CAN Féminine 2026 - Le calendrier complet et les résultats

Du 26 juillet au 16 août, la CAN Féminine 2026 se tient au Maroc. Le Nigeria, tenant du titre et 10 fois champion, remet sa couronne en jeu dans un tournoi qui aura aussi pour enjeu la qualification pour le Mondial Féminin 2027. Les Lionnes du Sénégal sont placées dans le groupe le plus relevé du tournoi. Découvrez le programme complet des matchs et les résultats. A noter que les deux premières de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finale.

Les groupes de la CAN Féminine 2026

Groupe A : Maroc, Algérie, Sénégal, Kenya

Groupe B : Afrique du Sud, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Tanzanie

Groupe C : Nigeria, Zambie, Egypte, Malawi

Groupe D : Ghana, Cameroun, Mali, Cap-Vert

Calendrier de la CAN Féminine 2026

(Horaires GMT)

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Phase de groupes

Dimanche 26 juillet

Algérie 2-0 Sénégal

Maroc 4-0 Kenya

Lundi 27 juillet

17h : Afrique du Sud - Tanzanie

20h : Côte d'Ivoire - Burkina Faso

Mardi 28 juillet

17h : Zambie - Egypte

20h : Nigeria - Malawi

Mercredi 29 juillet

17h : Ghana - Cap-Vert

20h : Cameroun - Mali

Jeudi 30 juillet

17h : Sénégal - Kenya

20h : Maroc - Algérie

Vendredi 31 juillet

17h : Afrique du Sud - Côte d'Ivoire

20h : Burkina Faso - Tanzanie

Samedi 1er août

17h : Egypte - Malawi

20h : Nigeria - Zambie

Dimanche 2 août

17h : Ghana - Cameroun

20h : Mali - Cap-Vert

Lundi 3 août

20h : Sénégal - Maroc

20h : Kenya - Algérie

Mardi 4 août

20h : Burkina Faso - Afrique du Sud

20h : Tanzanie - Côte d'Ivoire

Mercredi 5 août

20h : Egypte - Nigeria

20h : Malawi - Zambie

Jeudi 6 août

20h : Mali - Ghana

20h : Cap-Vert - Cameroun

Quarts de finale

Samedi 8 août

17h : 1er du groupe B - 2e du groupe A (Q1)

20h : 1er du groupe A - 2e du groupe B (Q2)

Dimanche 9 août

17h : 1er du groupe D - 2e du groupe C (Q3)

20h : 1er du groupe C - 2e du groupe D (Q4)

Demi-finales

Mercredi 12 août

17h : Vainqueur Q1 - Vainqueur Q4 (D1)

20h : Vainqueur 2 - Vainqueur Q3 (D2)

Barrages pour la Coupe du monde Féminine 2027

Jeudi 13 août

17h : Perdant Q1 - Perdant Q4

20h : Perdant Q2 - Perdant Q3

Match pour la troisième place

Samedi 15 août

19h : Perdant D1 - Perdant D2

Finale

Dimanche 16 août

19h : Vainqueur D1 - Vainqueur D2