Afrique: CAN Féminine 2026 - Le calendrier complet et les résultats

Du 26 juillet au 16 août, la CAN Féminine 2026 se tient au Maroc. Le Nigeria, tenant du titre et 10 fois champion, remet sa couronne en jeu dans un tournoi qui aura aussi pour enjeu la qualification pour le Mondial Féminin 2027. Les Lionnes du Sénégal sont placées dans le groupe le plus relevé du tournoi. Découvrez le programme complet des matchs et les résultats. A noter que les deux premières de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finale.
Les groupes de la CAN Féminine 2026
- Groupe A : Maroc, Algérie, Sénégal, Kenya
- Groupe B : Afrique du Sud, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Tanzanie
- Groupe C : Nigeria, Zambie, Egypte, Malawi
- Groupe D : Ghana, Cameroun, Mali, Cap-Vert
- Calendrier de la CAN Féminine 2026
(Horaires GMT)
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Phase de groupes
Dimanche 26 juillet
Algérie 2-0 Sénégal
Maroc 4-0 Kenya
Lundi 27 juillet
17h : Afrique du Sud - Tanzanie
20h : Côte d'Ivoire - Burkina Faso
Mardi 28 juillet
17h : Zambie - Egypte
20h : Nigeria - Malawi
Mercredi 29 juillet
17h : Ghana - Cap-Vert
20h : Cameroun - Mali
Jeudi 30 juillet
17h : Sénégal - Kenya
20h : Maroc - Algérie
Vendredi 31 juillet
17h : Afrique du Sud - Côte d'Ivoire
20h : Burkina Faso - Tanzanie
Samedi 1er août
17h : Egypte - Malawi
20h : Nigeria - Zambie
Dimanche 2 août
17h : Ghana - Cameroun
20h : Mali - Cap-Vert
Lundi 3 août
20h : Sénégal - Maroc
20h : Kenya - Algérie
Mardi 4 août
20h : Burkina Faso - Afrique du Sud
20h : Tanzanie - Côte d'Ivoire
Mercredi 5 août
20h : Egypte - Nigeria
20h : Malawi - Zambie
Jeudi 6 août
20h : Mali - Ghana
20h : Cap-Vert - Cameroun
Quarts de finale
Samedi 8 août
17h : 1er du groupe B - 2e du groupe A (Q1)
20h : 1er du groupe A - 2e du groupe B (Q2)
Dimanche 9 août
17h : 1er du groupe D - 2e du groupe C (Q3)
20h : 1er du groupe C - 2e du groupe D (Q4)
Demi-finales
Mercredi 12 août
17h : Vainqueur Q1 - Vainqueur Q4 (D1)
20h : Vainqueur 2 - Vainqueur Q3 (D2)
Barrages pour la Coupe du monde Féminine 2027
Jeudi 13 août
17h : Perdant Q1 - Perdant Q4
20h : Perdant Q2 - Perdant Q3
Match pour la troisième place
Samedi 15 août
19h : Perdant D1 - Perdant D2
Finale
Dimanche 16 août
19h : Vainqueur D1 - Vainqueur D2