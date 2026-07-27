Afrique: CAN féminine - Mame Moussa Cissé veut un sursaut des Lionnes après le revers face à l'Algérie

Après la défaite concédée d'entrée face à l'Algérie lors de la CAN féminine ce dimanche 26 juillet, le sélectionneur sénégalais Mame Moussa Cissé reste convaincu que son équipe a les moyens de se relancer, notamment lors de la prochaine rencontre face au Kenya, programmée le 30 juillet.

Interrogé sur les raisons de cette défaite, le technicien a exprimé sa déception, rappelant l'enjeu qu'il y avait à bien débuter la compétition. Il a souligné que son équipe avait pourtant bien négocié la première demi-heure, en pressant haut et en empêchant l'adversaire de développer son jeu. Les occasions créées n'ont cependant pas été concrétisées, ce qui a fini par coûter cher : l'équipe a reculé et laissé trop d'espaces à l'Algérie. Malgré une tentative de réaction en seconde période, une erreur individuelle a permis aux Algériennes d'inscrire un second but, scellant le sort de la rencontre.

Interrogé sur un éventuel coup de fatigue physique de son groupe, Cissé a écarté cette explication. Pour lui, l'équipe possédait les ressources physiques et mentales nécessaires. Le sélectionneur évoque plutôt un problème d'organisation à un moment du match, le bloc équipe s'étant trop étiré, ce qui a offert des espaces à l'Algérie et débouché sur le penalty transformé.

Objectif Kenya

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Pour la suite, le sélectionneur insiste sur la nécessité de remobiliser rapidement le groupe mentalement, en rappelant que ce genre de contre-performance fait partie des aléas de la compétition et que des équipes peuvent connaître un faux départ avant de se rattraper. Il a affirmé vouloir bien étudier l'adversaire kenyan avant ce match désormais qualifié d'obligatoire, tout en assurant vouloir rester fidèle à l'identité de jeu mise en place jusqu'ici. Selon lui, si l'équipe retrouve son niveau de jeu habituel, la qualification reste possible. « Mentalement, il faut remobiliser très vite les filles.

Il faut leur faire savoir que ça fait partie de la compétition. Qu'il peut y avoir des équipes qui ratent leur entame mais qui se retrouvent au bout de la compétition. On va bien étudier notre adversaire. On va essayer de gagner ce match parce qu'on est déjà dehors au mur. C'est impératif de gagner ce match. Nous essaierons de le faire en respectant notre football et ce que nous avons mis en place jusque-là. Je pense que si on joue comme on sait le faire, on a la possibilité de gagner ce match et revenir dans la compétition », indique Mame Moussa Cissé.