Tunisie: Un générateur électrique géant acheminé vers Tunis dans une opération logistique exceptionnelle

Un imposant générateur électrique a été transporté dans la nuit de samedi à dimanche depuis le port de Menzel Bourguiba vers la capitale, dans le cadre d'une opération exceptionnelle menée avec d'importantes mesures de sécurité et selon un itinéraire spécialement étudié. L'équipement doit rejoindre, selon des sources proches du dossier, la station de production électrique de La Mornaguia, où débuteront les opérations d'installation et de tests avant sa mise en exploitation.

Le convoi, qui a attiré l'attention de nombreux internautes ces dernières heures, a été réalisé à l'aide de moyens de transport spécialisés, notamment des remorques surbaissées adaptées au déplacement d'équipements industriels lourds.

L'opération s'est déroulée avec succès après plusieurs préparatifs logistiques et sécuritaires destinés à garantir l'acheminement du matériel tout au long du parcours.

Un transfert qui a suscité de nombreuses interrogations

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'apparition de cet imposant équipement sur les routes tunisiennes avait alimenté les discussions sur les réseaux sociaux. Plusieurs internautes s'étaient interrogés sur la nature de ce générateur, son coût supposé et les raisons de son transfert depuis le port de Menzel Bourguiba plutôt que depuis celui de Radès, situé à proximité de la capitale.

Certains avaient également fait le lien entre cette arrivée et la situation électrique connue par le pays durant la période estivale, marquée par une forte demande énergétique et des perturbations dans l'approvisionnement électrique dans plusieurs régions.

Selon des informations obtenues auprès de sources proches du dossier, citées par nos confrères de Assabah News, ce générateur, de fabrication allemande, doit être installé au niveau de la station de production électrique de La Mornaguia.

Son acheminement aurait nécessité une préparation particulière en raison de ses dimensions et de ses contraintes techniques, avec une coordination entre les différents intervenants afin d'éviter tout incident durant le transport.

Après son arrivée sur site, une phase d'installation et d'essais techniques devrait être engagée avant son entrée effective en exploitation. Cette étape pourrait durer environ un mois, selon les mêmes sources.

Une opération qui intervient dans un contexte de forte pression sur le réseau

Le transfert de cet équipement intervient dans un contexte marqué par une forte sollicitation du système électrique national, notamment durant les périodes de fortes chaleurs, lorsque la consommation atteint des niveaux élevés en raison de l'utilisation massive des climatiseurs.

Ces dernières semaines, plusieurs régions tunisiennes ont connu des perturbations de l'alimentation électrique, liées notamment à la pression exceptionnelle exercée sur le réseau.

Il est à noter qu'à ce stade, aucune communication détaillée de la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) concernant les caractéristiques techniques du générateur, son coût, sa capacité ou son calendrier précis d'entrée en service n'a été rendue publique.

Les informations disponibles concernent principalement les conditions exceptionnelles de son transport et son acheminement vers la capitale.