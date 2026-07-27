Tunisie: Bientôt un passeport biométrique pour les Tunisiens et tous les voyageurs arabes

Les pays arabes sont appelés à accélérer l'adoption du passeport biométrique, présenté comme un outil majeur pour renforcer la sécurité des documents de voyage et lutter contre les tentatives de falsification. C'est l'une des principales recommandations issues de la 22e Conférence arabe des responsables des services de l'immigration et des passeports, tenue à Tunis les 22 et 23 juillet 2026.

Réunissant les responsables des services de l'immigration, des passeports et de la nationalité des pays arabes, cette rencontre a porté sur plusieurs questions liées au renforcement de la coopération arabe dans les domaines de la migration, des documents de voyage et des mécanismes de sécurité.

Vers une adoption plus large du passeport biométrique

Lors des travaux consacrés à "la réalité de l'utilisation des passeports biométriques et des bases de données des caractéristiques biométriques dans les pays arabes", les participants ont appelé les États qui n'ont pas encore adopté ce type de document à accélérer sa mise en oeuvre.

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Le passeport biométrique intègre des données personnelles sécurisées, notamment des éléments biométriques permettant une meilleure vérification de l'identité du titulaire. Selon les recommandations de la conférence, ces technologies contribuent à limiter les risques de fraude, de falsification et d'utilisation abusive des documents de voyage.

La conférence a également recommandé le renforcement de l'échange d'expertises et d'expériences entre les États membres dans le domaine de la conception et de la délivrance des passeports biométriques.

Les discussions ont notamment porté sur le partage d'informations relatives aux solutions techniques utilisées, aux entreprises spécialisées, aux applications et aux équipements nécessaires à la mise en place de ces systèmes.

Un enjeu de sécurité et de modernisation des frontières

Au-delà de la simple évolution technologique, le développement des passeports biométriques s'inscrit dans une transformation globale des systèmes de contrôle aux frontières. Ces documents permettent notamment d'améliorer l'identification des voyageurs et de renforcer la coopération entre administrations chargées de la sécurité et de la mobilité internationale.

Pour la Tunisie, qui a accueilli cette conférence arabe, le sujet revêt une importance particulière dans un contexte marqué par la modernisation des services administratifs et la transformation numérique des procédures liées aux documents officiels.